Luiza Ambiel foi a sexta eliminada de A Fazenda 2020. A ex-banheira do Gugu acabou enfiando os pés pelas mãos ao juntar suas forças com Biel para tramar intrigas no reality. Já fora da casa, Luiza disse em entrevista que foi verdadeira e seguiu a risca o conselho da direção do reality e de sua equipe para ser verdadeira.

Durante A Cabine de Descompressão, apresentada por Victor Sarro, Luiza Ambiel falou sobre a polêmica em volta da música do Raça Negra, sobre suposta paixão por Cartolouco e também porque Carol Narizinho não torceu para ela ficar em A Fazenda 2020.

Luiza Ambiel Diz que Foi Verdadeira em A Fazenda 2020

Luiza Ambiel abriu o jogo durante a Cabine de Descompressão de A Fazenda 2020. A ex-banheira do Gugu foi eliminada do reality na noite da última quinta-feira, depois de conquistar somente 11% da preferência do público. Mesmo assim Luiza diz que foi verdadeira o tempo todo e que se talvez tivesse interpretado um personagem, ainda estaria no jogo.

Não (estou arrependida de me envolver tanto no jogo), porque segui fielmente o que foi me passado, da direção, produção, do meu pessoal. Seja você! E eu sou isso! Não adianta, eu falo. Claro, às vezes você fala alguma coisa e se arrepende. Poderia entrar ali e ficar de boa com todo mundo, mas é pior ainda.

A atriz ainda ressaltou seus dotes como atriz, mas reforçou que não quis fingir nada em A Fazenda 2020: Já sou atriz há muito tempo, poderia entrar com um personagem pronto e estaria lá.

Luiza Ambiel também ficou surpresa ao receber a informação que Carol Narizinho, sua amiga dentro da casa não estava na torcida pela sua permanência dentro do reality: “Não entendi nada agora, salvei a Carol várias vezes no resta um. O que aconteceu?

Paixão Por Cartolouco

Uma das pessoas que brincou com a saída de Luiza Ambiel de A Fazenda 2020 foi o jornalista Cartolouco, também eliminado do reality. Em suas redes sociais, o ex-contratado da Globo publicou uma foto de um selinho entre ele e a ex-banheira do Gugu e disparou: “venha, Mozão.” A foto foi tirada no aniversário de Cartolouco que foi comemorado dentro do reality da Record.

Depois que saiu de A Fazenda, Cartolouco chegou a afirmar que um dia ainda beijaria Luiza Ambiel e que só não investiu mais na relação entre os dois na casa, porque Luiza era muito fofoqueira.

Eu tinha vontade real de ficar com ela, ficaria real com ela. Eu gosto muito da Luiza, mas tinha pé atrás. Ela é fofoqueira, não dá para confiar nela, mas eu adoro ela.

Mas Ambiel parece que não está nenhum pouco interessada em um romance com Cartolouco fora do confinamento. Quando perguntada se rolou alguma paixão pelo jornalista dentro de A Fazenda 2020, Luiza Ambiel foi direta: “Não, não me apaixonei.”

Polêmicas Sobre Raça Negra

Ainda, dentro de A Fazenda 2020, Luiza Ambiel revelou que teve um caso com o vocalista do grupo Raça Negra na década de 90. A ex-banheira do Gugu afirmou que Luiz Carlos compôs uma música para ela. Inclusive ela achou provocação quando Lidi Lisboa e Tays Reis cantaram versos da música É Tarde Demais.

Fora de A Fazenda 2020, a equipe do Raça Negra negou que a letra da música tenha sido em homenagem para Luiza Ambiel. Na Cabine de Descompressão, Luiza acabou desconversando sobre o assunto e disse não lembrar qual música foi feita para ela.

Essa música não foi feita pra mim. Me perguntaram qual a música e falei que não lembro. Assim, uma vez lá trás, a gente ainda tava junto, aquela conversa que hoje eu sei que é xaveco de cantor, ‘ah, eu vou fazer uma música pra você. Tava compondo essa música e fiz essa pra você’. Eu não lembro e não sei se é conversa, mas essa música não é. Essa música já era antes do nosso relacionamento. É que o Carto (louco) começou a cantar essa música lá e pegou.

Nessa sexta-feira, os peões gravaram mais uma participação do quadro Segunda Chance na Hora do Faro. Luiza irá responder algumas perguntas e dizer tudo o que pensa sobre os confinados, a ex-banheira do Gugu ainda poderá ganhar R$20 Mil.