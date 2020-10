A votação de A Fazenda 2020 deixou os peões com os ânimos aflorados. Mas o espaço ao vivo não foi suficiente, principalmente para Mirella que não pode responder às falas de Raissa e ficou no palco sozinha reclamando.

Mas a funkeira não se deu por satisfeita e foi falar tudo e mais um pouco do que estava engasgada depois da votação. O resultado foi mais uma crise de fúria de Raissa, que chegou a soltar que estava proibida de quebrar as coisas. Os peões de a Fazenda 2020 tentaram acalmar a vice-Miss Bumbum mas levou um tempo até esfriarem os ânimos. Vem saber mais sobre outras tretas dessa madrugada.

A Fazenda 2020 Tem Brigas Após Formação da Roça

Depois de uma formação de roça tensa, onde sobrou até para Marcos Mion, os peões foram para a sede de A Fazenda 2020 e lá continuaram todas as brigas que tiveram tempo na edição ao vivo.

A principal foi entre Mirella e Raissa. Durante o programa ao vivo de A Fazenda 2020, Raissa explicou mais uma vez o porque deu seu poder para Jakelyne na formação da penúltima roça. A funkeira se irritou mais uma vez, porém não teve direito a responder as falas da vice-Miss Bumbum ao vivo. Entalada de respostas, Mirella então despejou toda sua fúria em cima de Raissa.

Toda vez ela quer tocar no meu nome. Ela é dissimulada. Olha o que a menina faz. Eu nem mais tô na dela e ela fica falando. O mais bonito é ela assumir que está errada. Te tratei mal? Te respondi mal? Você perguntou porque eu tava daquele jeito? (na semana passada) Você é falsa. Você não tem coração e surta com todo mundo.

Stéfani, Lipe e Lucas tentaram acalmar Raissa que teve mais uma crise de fúria em A Fazenda 2020.

Você ca*** pra mim e depois da votação vem lembrar da amizade (…) Vai tocar na minha ferida? Tá de parabéns! (…) Pena que não posso quebrar nada.

Biel e Lipe Também se Estranharam

Durante o programa ao vivo, Lipe foi direto para Roça indicado por Biel. A chama verde garantiu R$20 Mil reais ao fazendeiro se ele permitisse o cantor votar primeiro e indicar alguém no seu lugar, como Juliano e Biel já tinham arquitetado tudo antes, Lipe acabou indo direto para Roça.

Ao vivo, Lipe criticou as ações de Biel para colocar seus planos em prática e afirmou que as atitudes não condizem com o discurso de seu grupo que se diz minoria e injustiçado. Depois do programa, os dois voltaram a se estranhar.

Lipe entrou no quarto para oferecer doce para Mariano. Biel e Juliano Ceglia conversavam no mesmo cômodo de A Fazenda 2020. Mariano estava se trocando e Lipe se dirigiu com o doce até o final do quarto. Biel ficou encarando o ex-Participante do De Férias com o Ex, e Lipe disparou: “O que foi? Perdeu Alguma coisa?” Biel ficou apenas dando risadinha e assim que o empresário saiu ele disparou: “Perdi meu respeito por você!”

Ao sair do quarto, Lipe não escondeu a raiva que estava de Biel e disse que fará de tudo para voltar como Fazendeiro da prova que acontece ao vivo hoje a noite em A Fazenda 2020.

Que moleque pela saco (…) Fui no quarto oferecer o bagulho para o Mariano e ele ficou me olhando e rindo. Aí, parei na porta e perguntei: ‘perdeu alguma coisa aqui’. Que moleque nojento, cara. Vou nele sem dó se voltar fazendeiro e aviso amanhã assim que pegar o chapéu.

Vale lembrar que dos quatro indicados à prova de Fazendeiro, apenas Victória não irá participar, já que foi bloqueada por Raissa, que ocupou o quarto lugar da Roça, graças ao poder da chama vermelha que foi concedido a Vic, por Biel. Quem será que virará líder da semana em A Fazenda 2020?