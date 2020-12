Não teve para ninguém, nem para Globo, final de A Fazenda 2020 foi um grande sucesso de público, crítica e tudo isso refletiu em audiência para a Record TV que cresceu também com o engajamento do público em suas plataformas virtuais.

Na última quinta-feira, 17, ficou claro o que o público queria acompanhar e a Fazenda 2020 bateu a audiência do The Voice Brasil em dezesseis capitais incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. O reality da Globo também escolheu a data para exibir sua final, mas dessa vez a competição musical não ganhou força comparada ao cotidiano de Jojo Todynho, Biel e companhia.

A Fazenda 2020 Vence The Voice Brasil em 16 Capitais Brasileiras

Na última quinta-feira, 17, A Fazenda 2020 consagrou o sucesso batendo a audiência da maior emissora do Brasil, a Globo. O reality rural da Record TV bateu a concorrente em dezesseis capitais como São Paulo (17,7 pontos contra 15,2 da Globo) e Rio de Janeiro (21,1 da Record contra 15,9 pontos da Globo). A informações são do jornalista Fefito, colunista do Portal UOL.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, A Fazenda 2020 venceu a final do The Voice nas capitais, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Vitória, Goiânia e Brasília. Um sucesso. Nos embates contra o reality da Globo a Record TV conseguiu vitória nas 10 últimas semanas.

Record TV Consegue Abraço de Jojo e Biel nos Últimos Minutos

Com o frescor e a espontaneidade do ao vivo, A Fazenda 2020 ganhou pontos e atenção do público em diversos momentos do programa em seu episódio final. Com todos os participantes no palco e a presença de Marcos Mion, dessa vez sem intermédio do telão, o programa captou cada reação e principalmente a emoção em seus últimos minutos no ar.

Após anunciar Jojo Todynho como grande campeã, a cantora superou a emoção e chamou Gabriel (que é como ela se refere à Biel) e lhe deu um abraço que foi comemorado por todos. Aliás todos cumprimentaram Jojo, exceto Lidi Lisboa.

Marcos Mion, com a voz embargada, agradeceu o público pela temporada e se despediu da atração quase se desmanchando em lágrimas. Devido a pandemia, toda a equipe teve que trabalhar em dobro, já que cada momento de reunião com os ex-participantes não poderia ser mal-aproveitado. Com isso a produção de A Fazenda 2020 chegou a iniciar as gravações as 3 da manhã.

Record Estende Transmissão de A Fazenda 2020

Depois de anunciada como grande campeã de A Fazenda 2020, Jojo Todynho recebeu o carinho dos colegas e solicitou o abraço de Biel, que foi comemorado por todos. A Record TV estava prestes a tirar o programa do ar quando a cantora pegou o microfone para fazer um discurso, a emissora então decidiu estender a transmissão da atração.

Com todos reunidos no palco, Jojo Todynho que é evangélica declarada, pegou o microfone e fez uma linda oração acompanhada por todos, A Record TV transmitiu a cena até o final, e só tirou do ar depois que a cantora cantou alguns versos de uma música do cantor gospel, André Valadão “Porque Ele Vive”.

Senhor, mais uma vez, eu quero te agradecer não só por mim, mas por todos que todos aqui, todos são campeões. Senhor, muito obrigada, porque mesmo nas minhas fraquezas você me deu forças. Obrigada, Senhor, por essa estrutura que a Record montou e essa equipe maravilhosa que não aguenta mais ouvir meus resmungos. Eu sou tão vitoriosa quanto você. Que o senhor possa abençoar cada um de vocês, que ele possa fazer morada no coração de vocês.

Vale lembrar que a Record TV, devido ao sucesso, estendeu A Fazenda 2020 por uma semana. Inicialmente era para o reality deixar a grade na semana passada, mas a alta procura dos anunciantes fez a emissora do Bispo mudar de ideia. No próximo domingo, todos os participantes estarão no programa de Rodrigo Faro.