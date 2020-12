A Fazenda 2020 está em sua reta final, e isso tem deixado os peões com os ânimos a flor da pele, já que são os últimos dias para os participantes conseguirem ganhar algum prêmio extra antes da divulgação do grande vencedor do prêmio de R$1,5 Milhão.

E quem está muito bem nessa “competição paralela” é o cantor Biel. Bom de prova, ágil e com espírito competitivo, o cantor aproveita cada dinâmica para conseguir uma grana extra. Nessa segunda-feira foi exibida uma prova em que os peões tiveram que usar, copos, bexigas e cartas para ganharem R$20 Mil. Biel se saiu melhor e conquistou o desafio, o peão havia acabado de vencer a Prova de Fogo.

Biel Vence Desafio e Fatura Prêmio em A Fazenda 2020

Rápido, ágil, concentrado e competitivo, Biel é um dos melhores jogadores de provas em A Fazenda 2020. Não é atoa, o cantor sempre acaba vetado por algum outro peão, já que é um forte concorrente.

Na noite dessa segunda-feira, A Fazenda 2020 exibiu duas provas, a primeira, mais importante Prova de Fogo, deu a Biel o Lampião do Poder. O poder da Chama Vermelha, permitirá que o cantor escolha dois participantes que não estejam na roça, e os indique para uma nova votação aberta entre todos os participantes. O mais votado irá ocupar o quarto banco da berlinda. Sem contar que o funkeiro ainda irá descobrir qual o poder da chama verde, que geralmente está ligado a prêmios em dinheiro.

Por falar em dinheiro, após ganhar a Prova de Fogo, onde competiu com Lipe e Tays, os peões de A Fazenda 2020 receberam o desafio de realizarem tarefas envolvendo copos de plástico, cartões e bexigas. O vencedor de cada prova eliminava um participante. Biel venceu todas as etapas inclusive a final que foi disputada por Tays, Mateus Carriei e ele, e levou para casa mais R$20 Mil.

Quem não gostou muito dessa prova foi Jojo Todynho, a primeira eliminada por Biel. Ao final da gincana, a cantora não aguentou e disparou um pensamento em alto e bom som: “Esse garoto tem pacto com o diabo. Só pode.”

Brigas Por Vetos

Antes de Biel vencer a dinâmica em A Fazenda 2020, uma briga tomou conta da sede e chegou a interromper o desafio dos peões por alguns minutos. Em uma dinâmica do Resta Um, ficou decidido qual peão não participaria da prova. Lidi não foi salva por ninguém e ficou como juíza da disputa. Ela teve que escolher um auxiliar, que também ficou fora da competição e optou por Stéfani que explodiu de raiva e foi chorar no quarto.

Após chorar muito, a maquiadora atendeu ao pedido de Jojo e voltou para a dinâmica dos copos e no outro dia se acertou com Lidi Lisboa. Mas não foi uma conversa fácil. Lidi disse que Stéfani anda muito “reclamona” e a influencer respondeu que a atriz também tinha o mesmo comportamento antes de virar fazendeira.

Votação dessa Terça

A votação dessa terça-feira, 08 irá revirar os planos dos peões de cabeça para baixo. Mion anunciou que na formação da roça todos os participantes de A Fazenda 2020 serão aptos a receberem votos de qualquer outro peão, independente desse participante ser da baia ou da sede. O puxamento do integrante mais votado também não ficará restrito a baia e poderá ser da sede também. Somente a fazendeira da semana, Lidi Lisboa, estará com imunidade.