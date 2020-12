Não será uma eliminação fácil em A Fazenda 2020 nessa noite de quinta-feira. Jojo Todynho, Biel e Jakelyne Oliveira se enfrentarão na disputa pelos votos do público que decidirá qual peão continua na reta final do reality da Record.

Boa de provas, Jake conseguiu escapar das outras vezes em que esteve na eminência de ir para uma eliminação, e ainda voltou como fazendeira, mas dessa vez, Lidi Lisboa conseguiu o famoso chapéu. Agora a Miss Brasil enfrentará um páreo duro com os dois grandes nomes de A Fazenda 2020, Jojo e Biel. Tays que está ficando com cantor no reality e tem como grande amiga, Jake, está bem temerosa com o resultado da votação.

Tays Chora e Teme Resultado de Eliminação de A Fazenda 2020

Reta final de A Fazenda 2020, todos estão com medo de “caírem do barco” nas últimas semanas do reality da Record TV e não se aproximarem do prêmio de R$1,5 Milhão. Na noite dessa quinta-feira, o público terá que escolher entre Biel, Jojo e Jakelyne, três fortes personagens do programa.

Mas se os fãs das personalidades estão sofrendo do lado de fora, do lado de dentro tem gente aflita também. Tays Reis chorou depois da Prova do Fazendeiro Roça 12. A cantora teme ver Jake ou Biel sair do programa e deixa-la “sozinha.” Além disso, Jojo também é amiga da cantora do hit Metralhadora.

Durante conversa com Jake e Mariano no quarto de A Fazenda 2020, Tays não segurou o choro e desabafou: “Odeio ver vocês na roça. Queria sair primeiro do que ver um de vocês dois saírem. Mas bora pensar positivo, né”.

Jakelyne tentou acalmar a amiga, mas também revelou um certo nervosismo ao disputar permanência com Jojo e Biel, os dois já foram para eliminações no reality e voltaram mais fortes.

Demorei três meses para ir para a roça e quando vou, é pra enfrentar Jojo e Biel.

Pesquisas prévias sobre o resultado da eliminação dessa noite em A Fazenda 2020, apontam que Jake será a eliminada, na frente constam Biel e Jojo na preferência do público para que continuem no jogo. A pesquisa é feita pelo portal de notícias UOL.

Na prova do fazendeiro que aconteceu na noite de quinta, Jake que era a favorita para ganhar a dinâmica sofreu um pequeno acidente e torceu o pé. Lidi Lisboa se deu bem e voltou para sede para assumir a liderança do reality. A Fazenda 2020 está programada para exibir seu último episódio no dia 17 de dezembro.

Jakelyne Já Pensa em Outro Reality Após A Fazenda 12

Jakelyne Oliveira parece ter gostado de ficar confinada e entrar em disputas por provas valendo dinheiro e outros prêmios. Durante a tarde em A Fazenda 2020, Jake e Mariano estavam tomando um banho no O Furô, e a Miss Brasil convidou o sertanejo para entrarem juntos no Power Couple Brasil, outro reality show também exibido pela Record.

Diferente de A Fazenda, o Power Couple promove uma disputa entre casais de famosos que vão somando valores em dinheiro através de provas radicais e divertidas. Eles tem que somar pontos para escaparem da eliminação. Na edição de 2019, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi foram os grandes vencedores e levaram para casa R$596 Mil. Os dois inclusive se conheceram dentro de A Fazenda.

Mas parece que para o sertanejo Mariano, participar apendas de A Fazenda 2020 já está bom tamanho, o cantor respondeu o convite de sua crush de bate-pronto sem pensar muito.

–A gente pode ir para o Power Couple, de casal. (disse Jake)

– Agradecido.(respondeu Mariano)

– Mas o Power Couple é mais solto, (tentou convencer Jake)

– Mesmo assim, já deu minha cota. (completou Mariano)

Jake ainda disse que, diferente de A Fazenda 2020, “Power” é mais focado em provas e que ela estava disposta a competir em gincanas. Mas Mariano foi incisivo e respondeu que ele é zero competitivo. Parece que a Miss Brasil terá que arrumar outra companhia.