Depois de uma eliminação não muito esperada pelo peões de A Fazenda 2020, que não imaginavam a volta de Lidi Lisboa, alguns confinados ficaram desapontados com um fato inédito que aconteceu ao vivo no programa da última quinta-feira.

Depois que Mariano foi anunciado como o primeiro roceiro a ser salvo em A Fazenda 2020, vários fogos de artifício foram disparados em um local próximo da sede do reality da Record. Inclusive o enquadramento da câmera do deck, onde ficam o telão com Marcos Mion e as cadeiras com os roceiros, acabou registrando certinho o momento. Stéfani Bays não gostou da comemoração e sentiu um clima de “já ganhou.”

Peões Comentam Fogos de Artifício para Mariano

Depois de uma eliminação recebida com um pouco de surpresa para os peões dentro da casa de A Fazenda 2020, Stéfani ficou extremamente triste com a saída de sua amiga, Raissa na noite da última quinta-feira. Mas outro motivo para a tristeza da ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, foi a explosão de fogos de artifício que explodiram no ar, em um sítio bem próximo da sede do reality da Record TV.

Os fogos em Itapecerica da Serra explodiram depois que Mariano foi o primeiro a receber a notícia de que foi salvo pelo público. A câmera geral de A Fazenda 2020, pegou muito bem a explosão dos fogos, que foram disparados enquanto Mariano seguia de volta para a casa. Marcos Mion foi obrigado a dizer que a produção do programa nada teve a ver com os explosivos. Mas Lidi Lisboa e Raissa ficaram impressionadas com tamanha comemoração.

Stéfanis Diz que Já Tem Vencedor no Reality

Triste com a saída da amiga, Stéfani disse que depois de confirmada a saída de Raissa, alguns peões olharam para ela na intensão de dizer com os olhos de que ela será a próxima a ser eliminada em A Fazenda 2020. A peoa também disse que os fogos disparados para Mariano também deram uma broxada.

Fogos? Jura? Isso mostra que o programa já está ganho. Dá até uma brochada, sabe? (…) Quando eu ouvi fogos, vi que esse programa está ganho. Eu brochei. Ouvir fogos te desanima. Não adianta mais lutar. O público já tem a preferência – disse Stéfani.

Lidi Lisboa concordou com a visão do jogo ganho interpretado por Stéfani e disse que elas já haviam conversado sobre isso: “É. Isso tá mostrando que o programa tá ganho faz tempo. É os dois (Jake e Mariano)”

Por Falar em Mariano

Durante as perguntas feitas por Marcos Mion na noite de eliminação ao vivo, o apresentador de A Fazenda 2020 questionou Mariano sobre a sensação de ser vetado de uma prova de fazendeiro, com a justificativa de ser muito forte em uma disputa.

Mariano disse que foi horrível e que ele tentou conversar com Biel depois do veto para expressar seu arrependimento. Mas o sertanejo não comentou sobre sua reação contra Lidi Lisboa que teve a mesma atitude que ele. Mais tarde em conversa com Lipe Ribeiro, o cantor pensou melhor e comentou com o ex-MTV, sobre a compreensão do veto da atriz contra ele.

Por mais que eu tenha ficado chateado na área, mas depois eu entendi. Falei: ‘cara, a gente está no jogo’. No meu caso, eu fiz e me arrependi pra cara***. Essa por*** fica me martirizando pra cara***. Até hoje me sinto que tenho que me redimir com o Biel.

Festa de Sexta

Nessa sexta-feira, será a vez dos peões entrarem na “cabine de descompressão de A Fazenda 2020”, já que é dia de festa. Provavelmente os confinados irão discutir a volta de Lidi Lisboa que foi para eliminação brigada com Mariano, Jojo Todynho e Mateus Carrieri.

Será que Lidi só irá conversar com Lipe Ribeiro? Ainda não foi divulgado quem será a atração musical do evento, semana passada os peões curtiram o show de Dilsinho. Os confinados também já puderam curtir shows de Kevinho, Fernando Sorocaba, Leo Chaves, Latino e até Xuxa. O final de A Fazenda 2020 está programado para ir ao ar dia 17 de dezembro.