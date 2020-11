A Fazenda 2020 segue a todo vapor na tela da Record TV e em dia de formação de roça os participantes ficam com a pulga atrás da orelha. Essa semana a votação irá receber uma chuva de variáveis que irá causar uma grande reviravolta no jogo.

Biel além de mandar um peão direto para a berlinda, ainda ganhou um poder especial do patrocinador do programa que só será revelado na hora da votação. Além do cantor, Mirella também detém o poder das chamas e em um deles ela irá escolher alguém que vai ocupar o quarto banquinho dos rejeitados, sem dinâmica do resta 1.

Formação de Roça de A Fazenda 2020 Deixa Peões Afoitos

A Fazenda 2020 segue caminhando para sua reta final e na noite dessa terça-feira será formada a nona roça do reality da Record TV. Por enquanto tudo é uma incógnita na vida dos confinados.

Sem ter confidentes no reality, Biel ainda não deu dicas ou conversou com ninguém sobre quem irá indicar para roça, além disso o cantor ganhou um poder especial que será revelado somente no programa ao vivo. Na manhã dessa terça-feira, enquanto ajudava Stéfani com a vaca, o cantor comentou hipóteses sobre quais poderiam ser os poderes secretos em A Fazenda 2020:

“Mande o quarto roceiro direto”, brincou Stéfani e Biel respondeu: “Ou o quinto, se for roça dupla”. A maquiadora ainda brincou com o Fazendeiro da semana dizendo que não quer participar de eliminação dupla.

Eu não escapei da roça até agora pra sair em eliminação dupla. Quero atenção só pra mim quando for eliminada – brincou a ex-participante do De Férias com o Ex.

Mc Mirella Tem Insônia e Conversa com Lampião

Vencedora da Prova de Fogo que foi ao ar na noite de segunda-feira em A Fazenda 2020, Mirella está ansiosa para descobrir se algum de seus poderes poderá lhe salvar de uma possível roça. A funkeira e Biel foram os únicos que sobraram no jogo do grupo que foi chamado de “minoria” e “bico preto.”

Depois da passagem do carro de som que pedia para Mirella se afastar de Biel e Juliano e também depois das eliminações de Juliano e Victória, a funkeira parece que entendeu o recado em A Fazenda 2020. A cantora cortou as alianças com seu amigo e se aproximou de Stéfani e ainda fez as pazes com Raissa, com direito a pedido de desculpas.

Mesmo assim, Mirella acredita que ainda pode ser alvo de votos em A Fazenda 2020, e na última noite a cantora decidiu fazer um apelo para o Lampião do Poder.

Olha, o que me aguarda? O que teremos? Já tô agoniada. É demais para o meu coração.Ah, eu tô nervosa com esse negócio. Espero que me salve porque senão eu tô ferrada.

Jakelyne Confessa Medo de Tays Ir Para Roça Novamente

E a amizade de Tays e Jakelyne em A Fazenda 2020 é mesmo verdadeira. Depois de Jake deixar escapar que entre Tays e Mariano ela salvaria sua amiga, agora foi a vez da Miss Brasil dizer que prefere ir para eliminação do que ver a cantora na berlinda novamente.

Em conversa franca com Tays em A Fazenda 2020, Jakelyne chegou a dizer que prefere ir para a eliminação e assim ter uma resposta do público do que ver Tays ir para sua terceira roça seguida.

Eu acho que as pessoas que não forem em você, vão em mim. Então, isso faz com o que uma de nós escape. Vou ser muito sincera, se eu puder escolher, prefiro que eu vá, não porque eu tenho medo de roça, mas porque eu nunca fui e é uma resposta do público. Vou ficar muito mal se você tiver de ir de novo. De novo.

A formação da Roça acontece ao vivo em A Fazenda 2020 pela Record TV. Aliás o sucesso que o reality vem fazendo pelo canal fez com que a emissora do Bispo tomasse a mesma atitude que a Globo teve com o BBB no início do ano. O programa comandando por Marcos Mion ganhará mais uma semana no ar, além do que já estava programado.