Jakelyne foi a mais recente eliminada de A Fazenda 2020, como praxe a Miss Brasil participou do quadro A Hora do Faro, A Última Chance, onde os peões passam por uma sabatina e são conectados a máquina da verdade, caso suas respostas “sejam verdadeiras” eles ganham prêmios em dinheiro que somam até R$20 Mil.

Além de comentar sobre seus ex-colegas de A Fazenda 2020, Jake falou sobre seu relacionamento com Mariano e chegou a comentar sobre o antigo namoro com o galã global, Henri Castelli, ao comparar a relação que teve com os dois. Vem saber o que rolou.

Jake Abre o Jogo Sobre Tudo e Todos de A Fazenda 2020

Jakelyne Oliveira acabou eliminada ao disputar uma roça de gigantes de A Fazenda 2020, Biel e Jojo Todynho. Mas a Miss Brasil está muito bem. Ao participar do quadro A Última Chance, no programa A Hora do Faro, Jake respondeu a sabatina de jornalistas e falou sobre decepções com alguns colegas dentro da casa e sobre o romance com Mariano.

A Miss Brasil foi questionada sobre a reação de Mariano que não foi às lágrimas ao perceber que sua “crush” não retornou da eliminação: “Acho que foi um misto de emoções igual o Mion falou na hora. Acredito, sim, que ele ficou triste.”

Em um dos momentos, Leo Dias disse para Miss que chegou a acredita “um pouquinho” no relacionamento dos dois, Jake então disparou para o jornalista: “Tudo bem você não acreditar. Mas eu acho que quem tem que acreditar nessa história toda sou eu e ele. Me desculpa.”

Em outro momento, Rodrigo Faro repercutiu novamente uma fala de Jake que rebateu um comentário feito dentro de A Fazenda 2020, comentando sobre a beleza de Henri Castelli. A Miss Brasil disse, que ainda dentro do reality, pensou na repercussão que isso poderia causar por se tratar do seu ex-namorado famoso.

Eu não estava atrás da beleza, estava atrás da minha felicidade. Admiro ele (Henri), mas eu, Jakelyne, não achei que aquele era o nosso momento. O Henri me fez feliz, mas não tão feliz quanto o Mariano me fez em dois meses.

Ainda, questionada se o romance irá continuar fora de A Fazenda 2020, Jake foi bem cautelosa, e admite que se entregou mais ao relacionamento do que Mariano. A Miss inclusive rebateu comentários sobre se “foi usada” no reality, apenas para fazer casal “de mentirinha.”

Ninguém me provou nada (se foi usada para um formar um casal fake). Está tudo bem porque não posso controlar o sentimento do outro (…) O que importa para mim é o que senti lá dentro, eu senti, me apeguei, me apaixonei. Eu acho que eu amei mais do que ele (Mariano) […] Não dá para prometermos um final feliz aqui fora, eu gostaria, mas vou entender se não acontecer.

Decepções com Lipe e Biel Manipulador

Ao rever algumas cenas aqui fora, Jake disse que ficou decepcionada com Lipe em A Fazenda 2020, ao ver alguns comentários do empresário sobre ela. A Miss acredita que tudo isso pode ter acontecido por influencia de Biel.

Aquele que te chama de mãe pela frente, mas nas costas te chama de todos os adjetivos que você possa imaginar. Depois de tudo que assisti. O Lipe era uma pessoa que eu me importava. Mas vocês abriram meus olhos.

Já sobre Biel, a Miss não economizou adjetivos negativos para descrever o cantor em A Fazenda 2020. Jake descreve Biel como grande manipulador e tem certeza que o cantor irá usar sua eliminação para dizer à Tays que estava certo em sua tese de que ela (Jake) estava errada ao se intrometer no relacionamento dos dois.

Jake também se disse se arrepender sobre um comentário machista feito por Mariano que criticou Mirella por rebolar durante uma festa em A Fazenda 2020: “Lá é difícil tomar um partido […] Meu erro foi ter tido receio de me posicionar e ser julgada.”