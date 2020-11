Parece que a amizade entre Mateus Carrieri e Jakelyne Oliveira deu aquela azedada durante a votação da nona roça em A Fazenda 2020. Para tentar não levar Mirella para roça e ver seu crush, Mariano sendo arrastado para berlinda, a Miss votou em Mateus Carrieri.

Mas o ator de A Fazenda 2020 não digeriu o voto mesmo a Miss justificando que foi para salvar seu crush. Depois da formação da roça, Jakelyne tentou argumentar com Carrieri porque votou nele. Mateus disse que entendeu o motivo, mas que jamais faria o mesmo, por questões de princípios. Jake não aguentou a pressão e desabou no choro.

Após Formação de Roça, Jake e Mateus Discutem Em A Fazenda 2020

Não foi uma votação fácil em A Fazenda 12 na noite da última terça-feira. Com o estreitamento de opções de votos dentro do reality os peões devem pensar muito bem em quem dar o voto por questões de estratégia.

Foi exatamente isso o que aconteceu, vendo que Mirella poderia, talvez ir para roça, Jakelyne votou em Mateus, pois sabia que Mirella arrastaria para a berlinda, Mariano que estava na baia. Jake foi rápida e precisa em fazer cálculos ao vivo, diante de tanta pressão.

A Miss Brasil já estava um pouco mexida pois recebeu um voto de Jojo Todynho, que estava pensando em votar em Lucas Selfie. Mas o youtuber foi mais rápido e escapou pela baia de A Fazenda 12, ficando impossibilitado de ser votado. Mateus Carrieri não gostou nada, nada do voto de Jake, uma pessoa que ele considerava uma amiga dentro do jogo e mostrou insatisfação ao vivo. Mas a discussão continuou depois do programa ao vivo.

Jakelyne Tenta Se Explicar com Mateus

Não adiantou Jakelyne gastar seu discurso com Mateus Carrieri nem ao vivo, tampouco depois da formação da nona roça de A Fazenda 2020. Após a votação, Jake mais uma vez tentou conversar com o ator e explicou que votou nele para proteger Mariano que estava correndo riscos na baia. Mas Mateus não quis saber, ele até disse para Jake que entende a estratégia dela mas que jamais votaria em um amigo no jogo, isso deixou a Miss Brasil bem abalada.

Entendo que vocês estão jogando e querem ganhar R$ 1,5 milhão. Eu não faria (o jogo de vocês) e não fiz. Se tivesse eu e você pau a pau, não votaria em você. Eu penso no que o povo está vendo. Penso que isso seria melhor pra mim lá fora do que votar em você. Mas tudo bem, é teu jeito de jogar – disse Mateus para Jakelyne.

Jake mais uma vez alegou estratégia para salvar Mariano da roça de A Fazenda 2020, mas o ator disse que a experiência vale muito mais do R$1,5 Milhão.

Eu quero que o povo pense ‘que cara bacana. Ele não vai na amiga dele. Ele vai na pessoa que votou nele’. Isso é mais importante que ganhar R$ 1,5 milhão.

Jake por sua vez disse que estava feliz pelo ator ter escapado da roça: “É notório essa postura sua. Parabéns. Se o Mariano não estive lá, eu não teria feito isso.” Mateus não quis prolongar a conversa com a Miss e encerrou o papo: “Tá tudo certo, Jake. Cada um joga. Quero acreditar que meu jogo é melhor assim”.

Jake Chora e É Consolada Por Tays

Depois da discussão de argumentos que teve com Mateus em A Fazenda 2020, Jakelyne foi se isolar e chorou no colo da amiga, Tays. A cantora disse para Jake não ficar triste que Mateus faria o mesmo se quem estivesse em perigo fosse Jojo.

Depois da votação, mais calma, Jake percebeu que seu voto em Mateus não faria diferença já que o peão iria para a roça de todo o jeito em A Fazenda 2020.

O que mais me chateia é que nem precisava ter magoado ele votando nele sendo que a pessoa que eu queria ter votado, que era para devolver o voto que já me deu, era a Mi. Não ia fazer diferença ter votado nela que ele ia para a roça de qualquer jeito. Então, eu só machuquei ele e isso só me entristece.

Tays disse que Jake terá outras oportunidades de falar com Mateus mais uma vez, e que se tudo der certo ela voltará da roça, fazendeira. A Prova do Fazendeiro acontece na noite dessa quarta-feira, ao vivo em A Fazenda 2020.