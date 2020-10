A madrugada na sede de A Fazenda 2020 em Itapecerica da Serra foi bem agitada. Ainda com os nervos à flor da pele, Luiza Ambiel não conseguia esquecer da indicação de Cartolouco que a tirou da baia e a arrastou para a roça.

Horas antes, Luiza chegou a dar um selinho em Cartolouco após os peões cantarem Parabéns, no aniversário do jornalista. Jojo Todynho não se segurou e disse tudo e mais um pouco para a ex-banheira do Gugu. A Funkeira lembrou que mais cedo as duas tiveram uma conversa e falaram sobre a modelo ter se acertado com Biel e Cartolouco. Todynho chegou a chamar Luiza de babaca por ter acreditado na conversa.

Madrugada de Verdades em A Fazenda 2020

Depois de uma formação de roça tensa, a madrugada de quarta-feira em A Fazenda 2020 não foi nada tranquila. Luiza Ambiel ficou extremamente abalada após indicação de Cartolouco que a tirou da baia e a arrastou para berlinda.

A ex-banheira do Gugu se sentiu traída, pois dias antes tinha se acertado com Cartolouco e até com Biel. Durante a tarde os peões cantaram parabéns perto da piscina para comemorarem o aniversãrio de Cartolouco. O peão chegou a ganhar bolo e até um selinho de Luiza, mas na hora do jogo, o caldo desandou e Ambiel viu sua paz se desmanchar após parar na roça.

Jojo Todynho não se comoveu com as lágrimas de Luiza Ambiel e ainda aproveitou o sangue quente para jogar mais verdades na cara da colega.

Com sinceridade, você pode nunca mais falar comigo. Que você vá amanhã para essa prova [do fazendeiro] e ganhe. Mas, só tenho a te dizer uma coisa, você foi idiota, babaca! Babaca, porque eu falei para você, para! Isso aqui é um jogo meu bem.

Mais Barraco Agitou a Noite de A Fazenda 12 Após Roça

Ainda sobre a noite, Luiza Ambiel recebeu apoio das amigas no quarto, enquanto esperava o sinal para se dirigir à baia. Raissa chegou a peitar Cartolouco, quando o jornalista tentou se explicar para a ex-Banheira do Gugu o porque de seu voto. Raissa teve que ser segurada por outras meninas em A Fazenda 2020.

Enquanto isso, Jojo Todynho continuava recordando Luiza Ambiel da conversa que tiveram horas antes da formação da roça e sobre a teoria de dar uma segunda chance aos colegas de confinamento.

As pessoas tem que entender que fazendo um grupinho, formando ideia ou não, quem decide é o povo. Isso aqui ( A Fazenda 2020) não tem negócio de popularidade, quem tem mais seguidores. Mas eu falei para você lá na oficina. Eu não dou permissão de dar segunda chance porque uma pessoa que é filha da puta uma vez, vai ser filha da puta sempre.

Tays Reis Também Foi às Lágrimas em A Fazenda Durante a Madrugada

Se do lado de dentro da sede o clima estava tenso, do lado de fora não estava nada tranquilo. Tays que quase foi parar na roça também chorou e abriu seu coração com Lidi Lisboa. A cantora do hit Metralhadora, de A Fazenda 2020, disse que não gostou de Stéfani Bays ter dito que ela não tem coerência após disparar seu voto na ex-participante do De Férias com o Ex da MTV.

Lidi, me dá um abraço. Gente,o que eu tô fazendo aqui dentro. Isso não é propósito de Deus, não. (…) Toda vez que votaram em mim, fiquei na minha. Toda vez que eu voto é assim. Impressionante. Não tô entendo. Ela (Stéfani Bays) me chamou de incoerente. Ela votou em Biel. Não combinei voto com Biel, gente. Tenho certeza. Nem ia votar nela. Disse que eu sou incoerente porque não sustento o que eu falo. As coisas mudam, velho. P****, ninguém votou em mim na casa. Só elas e não falo nada.

Lidi emprestou seu ombro amigo e também disse que já foi alvo do grupinho formado pelas meninas. Hoje em A Fazenda 2020 acontece a Prova do Fazendeiro que tira um dos roceiros e o promove a líder do reality da Record. Biel, Cartolouco e Luiza irão disputar a dinâmica. Jojo Todynho foi bloqueada por Biel.