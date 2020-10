Após todas as etapas da agenda de A Fazenda 2020 de uma noite típica de quarta-feira, foi a vez dos peões colocarem os “pingos nos is” e raciocinarem sobre tudo o que rolou. Jojo Todynho ficou indignada depois de refletir sobre o discurso de Biel, que dessa vez usou a letra Mano Brow, que em seus versos diz que pessoas interessadas somente em dinheiro são “putas.”

Luiza Ambiel, por sua vez, confidenciou com Carol Narizinho que não gostou da ideia de Jakelyne de unir as torcidas para pedir a eliminação de Biel. Já Lidi Lisboa cravou que quem deixará A Fazenda 2020 na noite dessa quinta-feira será a ex-Panicat, Carol.

Jojo Todynho Fica Revoltada Com Discurso De Biel Em A Fazenda 2020

Depois de uma noite de altas emoções em A Fazenda 2020, foi a vez dos peões da casa se agruparem para se acertarem, discutirem, desculparem e apoiarem. Mas Jojo Todynho ficou um tanto quanto indignada com o discurso de Biel.

Para defender sua permanência na casa de A Fazenda 2020, Biel usou um trecho da música de Mano Brow, Jesus Chorou, que em seus versos critica pessoas que só pensam em dinheiro e as classificam como “putas.” Jojo Todynho dividiu com Mariano, Jakelyne e Lipe sua reflexão.

Gente, não é possível que eu estou me indignando só agora. Eu tô aqui lembrando da letra da música do Mano Brow e foi surreal (o que ele fez).Vocês sabem a letra? ‘Dinheiro é bom, quero sim, essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem e não uma puta’. Então, ele tá chamando a gente de puta?

Raissa que também estava na sala no momento disse que Biel não chegou a falar o termo (puta) e portanto não ofendeu ninguém. Mas Jojo rebateu dizendo que o cantor só não falou pois é proibido pronunciar palavrão ao vivo em A Fazenda 2020: “Sim, ele segurou a palavra. Não pode xingar (no ao vivo).”

Luiza Ambiel Não Gostou da Ideia de Jakelyne

Parece que o alvo da vez de Luiza Ambiel é Jakelyne. No programa de ontem, a ex-banheira do Gugu não gostou quando a Miss se aproximou dela e de Carol para desejar sorte. Luiza questionou se Jake não estava torcendo para seu affair, a atriz então não achou verdadeira a “gentileza” da “namorada” de Mariano.

Depois da prova do fazendeiro em A Fazenda 2020, Luiza também confidenciou que não gostou da ideia de Jake que propõe que todos os peões unam suas torcidas para pedir a eliminação de Biel.

Eu olhei para a cara dela e disse ‘não estou torcendo para a Tays. Estou torcendo para a Carol e o Biel’. Aí, ela falou ‘vai dividir as torcidas’. Quase questionei ‘oxi, então, pedir para unir as torcidas para pedir o menino Biel pode?’. Mas eu me segurei”.

Carol Narizinho Critica as Atitudes Lucas e Lipe

Carol Narizinho que está na eliminação de A Fazenda 2020, também aproveitou a noite para confidenciar para suas amigas que acredita que Lucas Selfie e Lipe traçaram estratégias antes de entrarem no reality da Record. Em papo com as peoas: Luiza Ambiel, Stéfany Bays, MC Mirella e Victória Villarim Carol disse:

Eles se conhecem de antes (…) Até novelinha com a Raissa fazem. Aí, fica ou não fica. Beija ou não beija. É muito VT. Eles são os VTzeiros do reality. Todo reality tem, né?

Já Lidi Lisboa, em conversa com Lucas, disse que a eliminação dessa noite de A Fazenda 2020 já está traçada e também que a próxima votação já tem um alvo, que será ela.