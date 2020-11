A amizade entre Jojo Todynho e Mateus Carrieri aconteceu desde o primeiro instante em A Fazenda 2020. Os dois tiveram química na primeira troca de olhares. Mas isso não impede que Jojo e Mateus tenham pontos de vista diferentes sobre o andamento do jogo, prova disso foi uma discussão leve que os dois tiveram na madrugada dessa quinta.

Jojo Todynho não concordou com as críticas que Mateus Carrieri fez para Lidi Lisboa. O ator ainda não engoliu a puxada para baia de Lidi Lisboa. Jojo por sua vez, disse ao amigo que ele tem que se conformar, já que A Fazenda 2020 é um jogo. Parece que o papo deu uma azedada, vem saber o que rolou.

Jojo Todynho e Mateus Carrieri se Estranham em A Fazenda 2020

As amizades de Jojo Todynho em A Fazenda 2020 são verdadeiras, mas nem por isso a cantora pensa em passar a mão na cabeça do coleguinha por se achar injustiçado, muito pelo contrário, a funkeira faz questão de trazer seus aliados para o mundo real e mostrar que tudo isso se trata de um jogo.

E foi exatamente o que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira em A Fazenda 2020. Mateus não se conformava em ter perdido a Prova do Fazendeiro e de estar novamente na berlinda correndo o risco de ser eliminado. O ator começou a buscar justificativas por estar aonde está no momento e chegou a criticar Lidi Lisboa por ter o puxado para a baia: “Eu acho que ela poderia ter levado outra pessoa pelo o que eu vejo aqui”

Jojo Todynho, que sempre bate na tecla de que em A Fazenda 2020 é um jogo para votar e ser votado, não gostou da crítica à Lidi Lisboa e disparou:

Tá bom! Na próxima vez que eu for fazer a prova do ovo, eu vou te puxar para a baia. Vai meter o louco. Rapaz, surtou na onda da frozen? (…) Ah, Mateus. Se pondere, rapaz.

Jojo ainda disse que está com a consciência tranquila se caso for indicada para a Roça por Biel que é o fazendeiro da semana. E Mateus Carrieri então ironizou:

Que bom. Adoro te ver tranquila. Eu também tô. Só não quero dormir na baia.

Jojo Todynho concluiu a discussão mandando outra resposta na lata de Mateus em A Fazenda 2020: “Ué, ninguém quer (dormir na baia).”

Jojo e Mateus Se Acertam

Mas o estranhamento entre Jojo Todynho e Mateus Carrieri em A Fazenda 2020 durou pouco. Logo os dois desceram para baia e a cantora fez questão de confortar o amigo que está com medo de enfrentar mais uma eliminação na noite dessa quinta-feira.

Fica tranquilo. Você vai voltar. Deus tá no controle. Os velhinhos aposentados do INSS vão votar pra você ficar. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Eu já tô conformada que não vou ganhar nenhuma prova. Tá difícil. Equilibrio já viu que não tenho nenhum.

Mateus também se mostrou preocupado com as próximas semanas em A Fazenda 2020, já que as pessoas que são mais próximas dele são Jojo e Juliano, que são de grupos diferentes. O ator teme que vire alvo dos demais participantes e Jojo mais uma vez tentou tranquiliza-lo e mais uma vez lembra-lo do jogo.

Eu vou ter que votar em outras pessoas pra não votar em você. Depois não vai ter jeito, você sabe, né?

Pum da Discórdia

Na baia de A Fazenda 2020, Jojo Todynho, Mateus Carrieri e Stefani Bays e Lidi Lisboa protagonizaram uma conversa divertida sobre pum. A ex-participante do De Férias com o Ex se contorceu para pegar um tapa-olho para Jojo. Stéfani então revelou aos amigos que estava se segurando para são “peidar.”

Mateus aproveitou a onda da conversa e também confessou que estava com gases e que talvez precisasse ir ao banheiro fazer o número 2. Jojo, aos risos, pediu respeito. E Carrieri então decidiu usar o famoso bordão da cantora.

Acha que tá na Disney? Você vai ouvir e vai cheirar. Além de ouvir, vai cheirar. Quem falou tá na Disney? Disse que dormia na baia?

Vale lembrar que na noite dessa quinta-feira, Mateus, Juliano e Tays irão disputar a permanência em A Fazenda 2020 a través do voto do público, lembrando que o voto é para permitir que o peão fique no reality e não para eliminar.