Parece que Jojo Todynho, assim como nos Estados Unidos, quer adiantar seu voto em A Fazenda 2020. Com oito participantes fora da casa, a funkeira quer cada vez mais mostrar um “jogo aberto” sem suspense e sem surpresa e decidiu abrir seu voto para todos os presentes.

Aliás, com a saída de Juliano Ceglia, muitas pessoas ficaram reflexivas sobre o afunilamento de A Fazenda 2020 e perceberam que logo menos terão que votar nos mais chegados. Vem saber o que a saída de Juliano causou na casa.

A Fazenda 2020 – Saída de Juliano Causa Reflexão nos Peões

Parece que a oitava eliminação de A Fazenda 2020 abalou as estruturas do reality da Record TV. Biel por exemplo quer entender o porquê ele não foi eliminado, mas todos os seus amigos sim. Mirella está cada vez mais certa que a mensagem do carro de som que invadiu A Fazenda estava certo e está mostrando arrependimento de ter se aliado a Biel e Juliano. Jojo Todynho decidiu abrir seu voto, uma semana antes da votação e Lucas, Lidi e Lipe traçam estratégia para fugirem da próxima roça.

Juliano Ceglia foi o eliminado da semana com 29,43% dos votos do púbico. Agora, A Fazenda 2020 irá mudar de rumo. O grupo que era liderado por Biel, e formado por Mirella, Juliano, Luiza e Victória não existe mais. E Mirella já aparece bem arrependida por ter se unido ao grupo de seu ex. A própria cantora confidenciou isso para sua amiga Stéfani:

Pensa comigo. Eles tentaram me proteger e votaram em pessoas para me defender. Na minha cabeça, eu tava sendo protegida. Só depois eu fui ver que eu tava viajando nos meus pensamentos e indo contra tudo que tinha jogado. Depois, eu vi aquela parada (carro de som) que abriu os olhos, vocês conversaram comigo e entendi tudo.

Biel Fica Sem Entender Nada

Já Biel ficou apenas com Tays Reis ao seu lado, mas sua crush já mostrou várias vezes que é contra combinar votos para prejudicar pessoas dentro de A Fazenda 2020. Mirella está cada vez mais distante de Biel e o carro de som que “invadiu” a casa pedindo para que a MC se afastasse dele e de Juliano, parece que está fazendo sentido para o cantor. Mesmo assim Biel ainda está sem entender o porque não foi eliminado do jogo.

Mano, já parou para pensar que não saiu uma pessoa que eu queria que saísse. Só saíram pessoas que eu me dava bem. Você não pensa nisso também? questionou o cantor para Tays.

Jojo Todynho Antecede Voto e Cria Climão

Já Jojo Todynho já mostrou que está aberta para o jogo e sempre que pode dá lição de moral nos companheiros dizendo que não adianta participante de A Fazenda 2020 ficar nervoso por que foi para baia, ou por que está na roça, afinal essa é a dinâmica do jogo e as pessoas estão lá para votar e serem votadas.

Mas parece que as pessoas não estão afim de colocar o discurso de Jojo na prática e querem passar longe de baia e roça. Jojo Todynho inclusive já adiantou seu voto para a próxima semana e falou para Lucas Selfie que irá votar nele.

Não tem mais para onde correr, você não tomou nenhum voto até agora. Você não vai me matar? Não vai ficar chateado comigo?

Lucas até disse que não ficou bravo, mas na verdade ficou e disse para Lipe e Biel que considerava Jojo Todynho sua amiga em A Fazenda 2020: “Já conseguiu estragar a minha festa. Que desnecessário, né? Hoje? Po***, fala comigo na segunda, cara***”

Agora a Lucas tenta traçar um plano junto com Lidi Lisboa e Lipe Ribeiro para tentarem conseguir participar da prova de fogo e de alguma forma conquistar um tipo de imunidade, será que vai dar certo?