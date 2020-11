A fazendeira da semana, Jojo Todynho está feliz, e não é pouco. A cantora inclusive já fez até uma exigência para a festa de hoje em A Fazenda 2020. Jojo faz questão que toque as músicas do grupo Barões da Pisadinha, um grupo de forró baiano.

Mas antes de pensar na festa que acontecerá logo mais, a noite em A Fazenda 2020, Jojo teve que colocar a mão na massa e designar as tarefas de cada peão no reality rural da Record TV. E parece que deu tudo certo e a maioria dos peões estão bem relaxados, quanto a saída de Mirella, a eliminada da semana.

Jojo Está Mais Feliz do Que Nunca em A Fazenda 2020

Depois de alguns dias de angústia e raiva por ter ido parar em uma roça com seu melhor amigo da casa, Jojo Todynho está mais leve e relaxada. A cantora teve dois dias de apreensão e nervosismo em A Fazenda 2020, depois da formação da roça.

Em menos de 24 horas, Jojo foi parar na berlinda, ao lado de Mateus Carrieri, seu amigo declarado em A Fazenda 2020. A cantora também brigou com Lipe Ribeiro pois o empresário não a salvou na dinâmica do Resta Um e ainda se indispôs com Raissa, após afirmar que não a salvaria no jogo. Muita informação e ainda uma roça pela frente, fez Jojo “fritar os miolos.”

A cantora não dormiu bem na noite de terça-feira para quarta, e na quarta também chegou a passar mal, depois de uma oscilação de pressão. Jojo Todynho foi atendida pela equipe médica de A Fazenda 2020 e posteriormente liberada.

Mas as coisas começaram a mudar depois que Jojo venceu a prova de sorte do Fazendeiro.

O Jogo Virou

Ainda na quarta-feira a noite, Jojo começou a melhorar o ânimo no jogo depois de vencer pela primeira vez a prova do Fazendeiro. Só de não ir para a roça com Mateus, a cantora estava menos nervosa. Mesmo assim, jojo ainda estava tensa, pois sabe que os seguidores de Mirella e Stéfani nas redes sociais são maiores do que os de Mateus.

Quando Mateus voltou da roça, Jojo ficou desacreditada e feliz. Os dois se abraçaram e a cantora mudou completamente seu humor. Pela manhã dessa sexta-feira, Jojo desceu para a área dos animais e cantando fez uma “exigência” a produção de A Fazenda 2020 para a festa que acontecerá a noite em Itapecerica da Serra: “Hoje eu só quero pisadinha na festa.”

Vale lembrar que Jojo já tinha pego Marcos Mion de surpresa. Depois que venceu a décima prova do fazendeiro em A Fazenda 2020, Jojo perguntou se poderia ganhar “dois pecks de cerveja para comemorar a vitória.” O apresentador disse que passaria o pedido adiante, mas logicamente, Jojo não teve seu desejo atendido.

Veja como Ficou a Divisão de Tarefas

Vacas: Biel (pasto) e Mateus (ordenha)

Cavalos: Lipe Ribeiro

Jumentas: Mariano

Ovelhas: Tays Reis

Mini Cabras: Lidi Lisboa

Horta e plantas: Raissa Barbosa

Aves: Stéfani Bays

Lixo: Jakelyne Oliveira

A divisão das tarefas da casa também foi compartilhada entre todos. Na área interna, Raissa irá limpar a sala, cozinha e despensa. Já Stéfani irá cuidar da limpeza do quarto enquanto o banheiro ficará sob a responsabilidade de Jake.

A piscina de A Fazenda 2020 será limpa por Mariano. Já a casa da árvore e a parte externa da casa ficarão sob os cuidados de Lipe. Tays e Lidi vão ajudar nas tarefas da cozinha.

Os fãs do reality da Record, também devem ficar bem atentos, que será na festa de hoje que se dará o início das novas alianças dentro do confinamento. A duvida ainda é: Quem Jojo deverá indicar, Lidi Lisboa ou Biel?