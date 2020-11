A Fazenda 2020, depois de um bom tempo, voltou a sofrer uma punição gravíssima. Jojo Todynho foi a causadora do perrengue que os peões terão que passar nas próximas horas. Durante as últimas gestões dos fazendeiros os confinados do reality rural da Record TV conseguiram se segurar, mas no reinado de Mateus Carrieri, sua melhor amiga acabou quebrando uma das regras.

Vale lembrar que Jojo, nos últimos dias vem protagonizando momentos tristes dentro da casa, um deles foi o choro que ela não conseguiu segurar depois que desistiu de fazer a prova do fazendeiro que vai ai ar nessa segunda-feira (30). Vem saber qual o sacrifício os peões de A Fazenda 2020 terão que passar.

Jojo Todynho Causa Punição em A Fazenda 2020

Depois de um bom tempo de muita atenção e vigilância em A Fazenda 2020, os peões conseguiram passar um bom tempo sem sofrer punições na sede do reality da Record TV. Geralmente os pós-festas eram responsáveis por gerar diversos castigos como, ficarem sem água, gás, café, carne e academia.

Os peões bebiam demais, e entravam na casa com copos ainda com drinks, comidas, chegaram até beber álcool em gel. Mas dessa vez a punição não veio depois de uma festa e foi causado por um motivo bem bobo. Jojo Todynho foi trocar de biquíni e esqueceu de colocar o microfone na sequência. Depois de um tempo, a cantora falou e chegou até cantar sem o equipamento o que levou a produção a punir todos os confinados de A Fazenda 2020.

O castigo dessa vez será ficar sem água encanada por 48hs. Com isso, a produção de A Fazenda 12 deixará apenas um galão de água mineral na dispensa para os peões cozinharem. Mas para todas as outras coisas, eles terão que usar a água do poço. Vale lembrar que a temperatura em Itapecerica da Serra, interior de SP, chegou a 30 graus, com sensação térmica de quase 40.

Jojo, ficou bastante incomodada com punição, principalmente por acontecer na gestão do fazendeiro Mateus. Os peões também ficaram irritados, a mais brava foi Lidi Lisboa. Jojo ainda fez questão de comunicar Biel, que ele não precisava se preocupar com os baldes. A cantora relembrou que no início do reality ela gritou com ele, pois o funkeiro foi o responsável por deixar todos em A Fazenda 2020 sem água também.

Jojo Preocupada

Os últimos dias não tem sido fáceis para Jojo Todynho em A Fazenda 2020. No último domingo a cantora foi sorteada para participar da Prova de Fogo, que garante poderes importantes nessa reta final do reality. Mas como a dinâmica exigia que o peão ficasse suspenso em cabos de aço, Jojo acabou desistindo de fazer a prova.

Com isso a cantora acabou indo para baia, e decidiu arrastar Biel. Na sexta-durante, a gravação do quadro do Rodrigo Faro, Jojo também se indispôs com Biel e com Lidi Lisboa. E para finalizar o final de semana causou a punição à todos de A Fazenda 2020.

Durante a manhã de domingo, Stéfani Bays perguntou se a amiga estava bem, Jojo então respondeu que está preocupada com seus amigos e familiares que estão do lado de fora.

Eu estou triste por conta da punição, estou triste porque estou longe da minha avó, estou preocupada. Estou triste porque estou com saudade da minha galera, da Renata [amiga], da minha equipe. Ontem tentei ficar animada. Daí, eu penso se lá fora se eu estou cancelada. Que inferno.

Prova de Fogo

Lembrando que o vencedor da Prova de Fogo foi Mariano. O poder da chama vermelha escolhido pelo público levará o detentor dessa carta direto para o quarto banquinho na formação da roça que acontecerá na próxima terça-feira. A prova será exibida na íntegra em A Fazenda 2020 na noite dessa segunda-feira.