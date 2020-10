Parece que o resultado da última roça mexeu e muito com alguns peões de A Fazenda 2020. Na manhã dessa sexta-feira, Juliano Ceglia acordou um pouco mais reflexivo e passou a analisar algumas de suas posturas no jogo.

Logo depois da última roça, o jornalista estava visivelmente nervoso e decepcionado de ter perdido mais uma aliada, já que Victória Villarim foi eliminada. Juliano chegou a brigar com Stéfani e pedir respeito. Já na manhã dessa sexta, o ex-contratado da Globo estava mais aberto à conselho dos integrantes do grupo rival. Vem saber o que rolou.

Juliano Repensa Suas Ações no Jogo

Nada melhor do que um dia após o outro, ainda mais em A Fazenda 2020. Depois de uma noite que mais parecia uma montanha-russa, os peões ficaram mais reflexivos em suas ações no jogo.

O grupo “minoria” liderado por Biel, acaba de ficar menor com a saída de Victória Villarim na noite da última quinta-feira. Agora restam apenas Juliano, Mc Mirella e o próprio funkeiro. Mas ao que tudo indica, parece que tem peão pensando em suas ações em A Fazenda 2020.

Nessa manhã de sexta-feira, Juliano Ceglia estava um pouco mais calmo e aberto a ouvir o que seus colegas do grupo adversário tinha a falar. O jornalista que já trabalhou no Bem Estar da Globo conversou com Jakelyne, a Fazendeira da semana, e disse que se arrependeu de indicar Lipe. Jake lembrou Juliano de que foi Biel que colocou o ex-participante do De Férias com o Ex na berlinda, mas Juliano reforçou que os planos já estavam traçados: “Eu votei nele, mas ele é meu amigo.”

A fazendeira da semana ainda reforçou para Juliano que ela não tem inimigos na casa e que gosta de todos peões de A Fazenda 2020.

Conversa com Mateus Carrieri

Depois que voltou da penúltima roça de A Fazenda 2020, Mateus Carrieri ficou mais observador, e diante de uma semana agitada e cheia de reviravoltas, o experiente ator de 53 anos, apenas acompanhou a montanha russa de emoções. Mateus chegou a dizer que a melhor parte do dia no reality é a hora em que eles tem que tratar dos animais.

Depois de conversar com Jake nessa manhã chuvosa de sexta-feira em Itapecerica da Serra, Juliano foi trocar uma ideia com Mateus Carrieri. O ator abriu os olhos do amigo e disse que é fácil deixar se levar pela “euforia” que a competição provoca.

Pra nós, pra você também, que já passou dos 40, a gente fica muito infantil. Parece um bando de gente imatura. Na idade deles, tudo bem, mas na nossa. Essa coisa do bico preto parecia o grupinho da quinta B – disse Mateus para Juliano em A Fazenda 2020.

Festa de Sexta-Feira

E toda sexta-feira em A Fazenda 2020 tem festa. A produção do reality deve recompensar muito os peões confinados, isso porque a produção do reality se equivocou e provocou grandes confusões essa semana. Tays Reis foi a mais prejudicada. Primeiro a cantora foi salva da roça, depois, com o cancelamento do poder da chama vermelha, por causa de uma infração cometida por Biel, a baiana voltou para a berlinda.

Na disputa para sair da roça e virar Fazendeira, Tays levou mais um “empurrão” da produção do reality. Por causa de uma conta errada, a cantora perdeu a oportunidade de virar fazendeira e foi direto para eliminação. A prova foi realizada novamente, mas mesmo assim a sorte não abraçou a crush de Biel. Tays foi para eliminação, mas foi salva pelo público.

Por toda essa “lambança” da produção de A Fazenda 2020, a direção do reality deve recompensar seus pupilos com uma festa bem digna. Principalmente porque o programa vem alcançando altos índices de audiência. Será que eles ganharão drinks especiais? Será que o trio: Juliano, Mirella e Biel vai derreter? As respostas aparecerão na noite dessa sexta-feira.