O clima ficou pesado na madrugada dessa terça-feira, 15, em A Fazenda 2020. Com a agenda apertada até o final do reality e querendo aproveitar toda equipe, estrutura e participantes, a Record TV gravou uma “lavagem de roupa suja” entre os peões.

A emissora ainda não informou quando a atração irá ao ar, talvez alguns trechos sejam exibidos entre os programas finais, mas tudo indica que se trata de um especial. Só que os participantes finalistas de A Fazenda 2020 estavam extremamente cansados e muitos não deram seu melhor para o programa. Destaque para Jojo que praticamente respondeu o básico e ainda deu um chega para lá em Marcos Mion. Vem Saber o que rolou.

Jojo Todynho Mostra Cansaço e Dá Chega Para Lá em Mion

A Record TV quer otimizar ao máximo o tempo de A Fazenda 2020. Cronograma apertado, e confinamento dos ex-peões em hotel está fazendo a direção do reality ir até o limite de sua equipe e participantes.

Prova disso é que foi gravada na madrugada dessa terça-feira a “lavagem de roupa suja” onde os peões tiram a limpo situações que aconteceram dentro de A Fazenda 2020 e que “não foram bem digeridas.” Para isso Mion exibe algumas imagens e pede para os peões se explicarem, afim de promover um acerto, ou um barraco de vez.

Acontece que, Biel, Jojo e Lidi Lisboa tinha acabado de passar por um stress psicológico após toda pressão de uma roça valendo a final. Tensos e exaustos após uma transmissão ao vivo os participantes surgiram visivelmente cansados. Jojo quase nem participou do programa direito.

Resposta A Mion

Assim como fez durante a eliminação ao vivo, Marcos Mion questionou mais uma vez Jojo Todynho sobre a aproximação entre Mateus Carrieri e Biel. O ator explicou como a amizade com o cantor foi crescendo dentro de A Fazenda 2020. Depois da fala de Mateus, Jojo foi convidada por Mion para falar sobre sua opinião da aproximação entre Biel e Carrieri, a cantora foi curta e grossa: “Ótimo.”

Mion então rebateu a resposta de Jojo Todynho e tentou tirar mais alguma fala da peoa que tinha acabado de voltar de uma roça tensa em A Fazenda 2020: “Só isso Jojo?”

A cantora então disparou e disse que não estava confortável naquele instante para falar sobre tal assunto. Durante a eliminação, Todynho já havia explicado que gosta muito de Mateus Carrieri e que deseja manter a amizade com ele. No entanto ressaltou que algumas atitudes do ator a incomodou, mas que tudo será resolvido fora do reality, com a cabeça tranquila.

Mion, vou falar na boa, tô cansada. Tô estressada. Hoje não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, mas eu tô na minha. Não tô mais aguentando esse jogo. Então, é isso. Só tenho isso pra falar. Ótimo, cada um com os seus problemas e é isso. Quando eu sair lá fora, eu vou resolver a minha vida. Hoje eu não vou resolver nada aqui.

Mion então explicou para Jojo Todynho que se tratava apenas de uma dinâmica do programa e que a intensão não era “bater boca” e sim promover um “acerto de contas.” Mas Jojo Todynho estava irredutível.

Ah, mas eu vou responder o que eu achar que tenho que responder. Pronto.

Mion ainda ressaltou que Jojo Todynho não era obrigada a nada e ela mais uma vez deu aquela resposta “á lá Jojo” em A Fazenda 2020.

Então, já respondi: ‘ótimo’

A Fazenda 2020 irá levar seu último episódio dia 17, na próxima quinta-feira. Mas tudo indica que a Record TV vai aproveitar ao máximo seus pupilos que renderam ótimos índices de audiência para emissora nesse segundo semestre.