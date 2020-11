Se é fogo no feno que o público de A Fazenda 2020 gosta de ver, esse pessoal não tem do que reclamar. Com a reta final já engatilhada e a aproximação da grande final, os peões ficam cada vez mais nervosos com qualquer movimentação ou ação “indevida” dentro da casa.

Mateus Carrieri é um do mais irritados no momento. O ator não engoliu a puxada de baia que Jakelyne fez o levando para passar uns dias no cômodo mais desconfortável da casa. Mateus brigou feio com a Miss Brasil. Lidi Lisboa aproveitou o momento para também lavar roupa suja com o desafeto da casa e disse que não gostou da justificativa do ator em citar suas filhas no jogo da discórdia. Vem saber o que rolou.

Em A Fazenda 2020 Tensão entre Lidi Lisba e Mateus Carrieri Explode de Vez

Se a intenção da produção de A Fazenda 2020 era causar confusão na casa com o jogo da discórdia, os envolvidos estão de parabéns. A brincadeira elevou ao máximo o clima de tensão pré-formação de roça entre os peões.

O mais irritado foi Mateus Carrieri. Depois do jogo, Jakelyne quis explicar porque mandou o ator para baia, e o que a irritou. Mas Mateus achou as justificativas fracas e disse que considerava a atriz uma amiga no jogo. Os dois não chegaram em um acordo e a amizade azedou de vez.

Aproveitando o clima de intrigas em A Fazenda 2020, Lidi Lisboa aproveitou a discussão que já estava rolando e disse para o ator que não gostou da maneira como ele a colocou no jogo da discórdia, dizendo que ela era responsável pelos prêmios em dinheiro que ele não ganhou e que seriam usados com seus filhos.

Outra coisa: você simplesmente falar ‘votar em mim para tirar R$ 10 mil das minhas filhas – disse Lidi Lisboa.

Mateus Carrieri ainda nervoso com a discussão com Jake respondeu: “Eu sinto isso. Todo mundo que me veta de alguma coisa eu sinto isso”.

Lidi Lisboa não só achou um absurdo a fala de Mateus em A Fazenda 2020, como também afirmou um golpe bem baixo colocar os próprios filhos como justificativa dos atos dele no jogo: “Amor, você está aqui por conta própria, tá? Meter suas filhas no meio é muito feio. Muito feio, Mateus.”

Mateus respondeu que por Lidi não ter filhos ela jamais o entenderia, e que depois que eles nasces a vida da pessoa muda e você passa a fazer tudo por eles. Mas Lidi continuou batendo na tecla de que Mateus entrou em A Fazenda 2020 e que usar filhos em discurso emocional foi muito feio.

Feio. Você foi feio e baixo nível meter suas filhas no meio. Simplesmente não entender que eu queria me entender com a Mirella e agora tá aí todo chiliquento – argumentou Lidi Lisboa.

Lidi Lisboa Vira Alvo de Jojo Todynho

Na exibição de A Fazenda 2020 na última segunda-feira, Jojo Todynho alertou Lipe para que se possível ele não interfira em sua decisão de voto para a Roça. Jojo bateu o martelo e disse que indicará Lidi Lisboa para a eliminação.

Como Lipe terá dois poderes em suas mão na noite dessa terça-feira, o peão está com medo de poder ajudar Lidi e acabar virando alvo de Jojo. O empresário chegou a desabafar com Mariano, que não sabe o que irá fazer na noite dessa terça-feira em A Fazenda 2020.

Mariano chegou a se solidarizar com Lipe dizendo que voto de Jojo em Lidi não fará muito sentido, já que as duas eram próximas: “Se ela fizer isso, vai ser um pouco incoerente com tudo aqui dentro. Tudo bem que ela ficou bem chateada com o último lance.”