A Fazenda 2020 continua a todo vapor na Record, e toda terça-feira os peões ficam afoitos e ansiosos para saber qual será o desfecho de todo o processo de votação depois de somados todas as etapas de indicações, mais os efeitos dos poderes do lampião sob a dinâmica.

Enquanto alguns peões estão certos que irão para berlinda, outros tem certeza que passarão o próximo final de semana em casa. São os casos respectivamente de Lidi Lisboa e Juliano Ceglia. Vem saber qual o “bafafá” que está rolando dentro de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020 Lidi Lisboa Acredita Que Estará na Próxima Roça

Uma coisa que mexe com a cabeça dos peões de A Fazenda 2020 é a formação da Roça, por isso toda a terça-feira eles ficam afoitos para descobrirem qual será o desfecho da votação com a interferência do Lampião dos Poderes.

Lidi Lisboa foi a uma das sorteadas para participar da Prova de Fogo dessa semana, ao lado de Jojo Todynho e Lucas Selfie. Mas a atriz não conseguiu vencer o desafio que precisava de agilidade e rapidez e acabou indo para baia. Lidi escolheu Mateus Carrieri para “dormir fora do conforto da casa.” A atriz da Record está certa de que irá para roça dessa semana de A Fazenda 2020.

Eu vou estar na roça, amor. É óbvio. Toda roça eu estou ‘perigando’. Toda roça eu perigo. Tô acostumada. Se tiver que voltar, eu volto, se tiver que ir embora, eu vou.

Stéfani, que também está na baia, disse que ficará muito triste se for para Roça. A ex-participante do De Férias com o Ex também disse à Lidi Lisboa que não acredita que a atriz sairá do reality essa semana: “Eu acho que você não vai embora tão cedo.”

Juliano Ceglia Acredita Que Sairá do Reality

Se Lidi Lisboa acredita que estará que estará na próxima roça de A Fazenda 2020, Juliano Ceglia ainda é mais “pessimista”. O jornalista disse em conversa com Biel que acredita que estará com a família até o final da semana.

Só sei que muito provavelmente neste fim de semana eu estou em casa.

Biel ainda tentou animar o amigo: “Você não comanda isso. Você não tem poder sobre isso”.

Mas Juliano Ceglia foi enfático: “Eu sei. Mas o público vai querer que eu saia.” O jornalista está um tanto quanto desanimado com os rumos do jogo, principalmente dos desfalques das últimas semanas que causou uma baixa no “grupo minoria” liderado por Biel e que tem Juliano como um dos aliados.

Terça de Votos

Ao que tudo indica nessa terça-feira, Jakelyne irá indicar Juliano Ceglia. A própria Miss disse durante conversa com os internautas através de um aplicativo que pretende indicar quem “tem mais chances” de não voltar para jogo, já que dessa forma ela passa de indicadora a um alvo em A Fazenda 2020.

Já as mudanças do rumo do jogo estará nas mão de Lucas Selfie. O youtuber foi o grande vencedor do Prova de Fogo exibida na última segunda-feira. O poder da chama vermelha, que é escolhido pelo público, essa semana permitirá que seu detentor permita a indicação do terceiro lugar na roça. Ou seja, provavelmente a vaga que é da baia, poderá ser indicada por outra pessoa, e não exatamente pelo peão mais votado pela casa.

A Fazenda 2020 vai para sua oitava eliminação e o reality da Record, semana passada o jogo passou por grandes reviravoltas. Essa semana as dinâmicas estão fluindo sem polêmicas. Quais peões estrão na próxima roça hein? Essa é a pergunta que não quer calar. Vale lembrar que A Fazenda da Record irá até dezembro.