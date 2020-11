Se tem uma pessoa que está tensa para a noite de eliminação em A Fazenda 2020, essa pessoa é Lidi Lisboa. Depois de perder a Prova do Fazendeiro na noite da última quarta-feira, a atriz não conseguiu nem dormir de tão nervosa.

Isso fez com que Lidi fosse para a casa da árvore acompanhada de Stéfani Bays e refletisse sobre sua participação no reality da Record TV. Lisboa acabou revelando que quando ouviu boatos da participação de Jojo Todynho em A Fazenda 2020, sabia que teria algum tipo de encrenca com ela, já que acredita que elas duas possuem personalidade forte. Vem saber o que rolou.

Lidi Lisboa Tem Noite de Insônia em A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 está em clima de eliminação, e uma das roceiras mais tensas do reality da Record TV é Lidi Lisboa. Na votação da última terça-feira, a atriz discutiu com Jojo Todynho durante o programa. Depois disso, ela ainda foi vetada por Mateus Carrieri para não fazer a Prova do Fazendeiro, mas devido ao poder da chama verde, que ela ganhou de Lipe, teve a oportunidade de voltar para a dinâmica e escolher outro roceiro para não fazer a prova. Lidi preferiu não devolver o veto para Mateus e bloqueou Mariano na disputa do chapéu do Fazendeiro. Resultado, ela criou tensões para todos os lados.

Dentro de A Fazenda 2020, Lidi Lisboa não tem um histórico bom em provas. Ela acreditou que vetando Mariano que já venceu provas de Fogo e de Fazendeiro ela teria alguma chance de voltar da roça como líder do reality. Mas o tiro saiu pela culatra, e a liderança acabou nas mãos de seu arqui-inimigo da casa, Mateus Carrieri. Resultado, Lidi Lisboa ficou nervosa e não conseguiu dormir.

Previsão de Briga com Jojo Todynho

Conversando com Stéfani Bays durante sua insônia em A Fazenda 2020, Lidi revelou para amiga que ao ouvir boatos de que Jojo estaria no reality com ela, poderia dar algum tipo de “treta” entre as duas, já que ambas possuem personalidade forte e um confinamento poderia gerar atritos.

Quando eu vi a Jordana, eu fiquei arrasada. Saiu que ela viria, mas é 50% que viria e 50% que não viria. Não tem como ter certeza, né? Mas quando entrei que a vi, falei ‘aí, meu Deus – disse Lidi para Stéfani.

No entanto, a maquiadora e Ex-MTV, disse que a fama de Jojo não pode desanimar ninguém já que em um jogo pode acontecer muita coisa. Lidi então disse que já previa brigas entre ela e a dona do hit “Que Tiro Foi Esse?”

Assim, eu sabia que ia acabar brigando com ela em algum momento. Ela é muito personalidade e eu também sou. Eu não puxo-saco de ninguém. Uma hora ia dar merda e olha que eu tentei ainda contornar a situação e fingir que nada tava acontecendo. Me abri um pouco, não fiquei relutando, mas deu no que deu, né? Tudo porque eu tirei 50 pontos dela. Foi aí que desencadeou. Aí, eu tinha que ter engolido ela ter falado aqui que ela diz que não falou para mim. Enfim, ela é perfeita e eu sou a errada.

Pesquisa e Saída

Segundo pesquisa independente do Portal UOL, Mariano tem pequena vantagem nos votos para ficar em A Fazenda 2020. Já Lidi Lisboa e Raissa Barbosa estão empatadas na disputa, e a cada momento uma passa a outra.

Caso Lidi Lisboa volte da noite da eliminação em A Fazenda 2020 ela terá que enfrentar algumas inimizades na casa, como as de Jojo, Mariano (caso ele também retorne) e principalmente de Mateus Carrieri. No entanto, a atriz disse que está satisfeita pela sua trajetória no reality.