O final de semana em A Fazenda 2020 foi bem intenso após a festa da sexta-feira. E dessa vez a protagonista das confusões e punições foi a atriz Lidi Lisboa. Após beber todas e mais um pouco na Festa Like, Lidi ficou completamente descontrolada e não sossegou nem depois de dormir.

Isso porque a peoa cismou que queria dar um beijo na boca de Lucas Selfie. O youtuber que estava bêbado também, se recusou a beijar a atriz em A Fazenda 2020. Não conformada ela o agarrou de todas as formas, inclusive pegando nas partes íntimas do apresentador. Depois de tudo isso, Lidi ainda se levantou a noite e fez xixi no chão do quarto. Vem saber o que rolou.

As Confusões Pós-Festa em A Fazenda 2020

Lidi Lisboa não é a participante de A Fazenda 2020 que gosta de fazer intrigas ou formar conchavos dentro do reality. Ela inclusive é capaz de comprar uma briga quando vê algo que considera injusto dentro da casa. Mas a atriz da Record perde a linha completamente depois de se jogar nas festas do confinamento.

Ela extravasa totalmente, bebe todas e parece que fica ainda mais agitada depois que a produção desliga o som. Na verdade, essa última festa vários peões ficaram agitados em A Fazenda 20202. Entre os mais animadinhos além de Lidi, Lucas Selfie e Mc Mirella, Victória Villarim também deram trabalho para o fazendeiro da semana Mariano.

Victoria Villarim espalhou espuma de barbear nos peitos e foi repreendida por Jojo Todynho. Mc Mirella não conseguia parar em pé e teve que ser carregada por Mariano até sua cama. A funkeira ainda causou um tombo com o sertanejo, que poderia machucar amobos.

Mas os grandes destaques da noite foram Lidi Lisboa e Lucas Selfie. A atriz da Record, cismou que queria um beijo na boca do youtuber de A Fazenda 2020 a todo custo. E foi a todo custo mesmo.

Acusações de Assédio

Depois de darem um show na sala de A Fazenda 2020, Lucas que estava “para lá de Bagdá” levou Lidi para cama, afim de acalmar os ânimos da peoa. A essa altura, Lidi já tinha feito manobras que resultaram em uma passada de mão nas partes íntimas de Selfie (nas partes dianteiras e traseiras). O youtuber chegou a gritar: “Tira o dedo do meu c*, Lidi.”

Sem dar ouvidos aos pedidos de Lucas Selfie, Lidi continuava o show em A Fazenda 2020: “Eu quero um beijo na boca. Aí, como você é incompetente.”

Com muito custo, Lucas conseguiu colocar Lidi na cama, mas ainda em uma brincadeira de lutinha com a atriz, Lucas acabou fazendo com que Lidi desse com a cabeça na cabeceira da cama. Não chegou a machucar a atriz, mas Jojo Todynho alertou o youtuber para ter cuidado pois isso poderia ser encarado como uma agressão em A Fazenda 2020.

Foi a vez do Lucas Selfie dar um show de horrores e gritaria em A Fazenda 2020. O youtuber ficou completamente transtornado e começou a jogar tudo no chão, inclusive vasos e outras decorações da casa. Muito nervoso, o peão foi acalmado pelos colegas Jakelyne, Biel e Lipe. Mas não foi uma tarefa fácil. Tudo isso porque Lucas não concordava com a repreensão de Jojo Todynho.

Xixi no Quarto

A situação ainda estava por piorar mais. Depois de receber “sentenças” de assédio por parte dos internautas que acompanham A Fazenda 2020. Lidi Lisboa protagonizou uma cena um tanto quanto nojenta no reality.

Depois de dormir um pouco, a atriz simplesmente se levantou e ainda sob efeitos das bebidas simplesmente agachou e fez xixi no chão do quarto. Como punição, toda a casa ficou sem água por 24h. No dia seguinte os peões começaram uma investigação para descobrir qual peão tinha feito as necessidades fisiológicas no chão.

Lidi Lisboa disse que não lembrava de nada o que aconteceu. Mas outros peões contaram todos os fatos ocorridos no pós-festa. Será que essa acusação de assedio contra Lidi Lisboa irá continuar em A Fazenda 2020?