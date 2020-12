Depois de quase três meses confinados em A Fazenda 2020, os peões já estão no “piloto-automático” nas questões tipo “onde está a câmera?” ou “será que estou mostrando demais?” E foi exatamente o que aconteceu nos últimos dias com o empresário, Lipe Ribeiro.

O peão que está na baia essa semana, não pode tomar banho no chuveiro da sede e teve que se virar com baldes e na ala menos privilegiada de A Fazenda 2020. Ao se enxugar e se trocar (também na baia) Lipe acabou mostrando mais do que devia, e virou sensação nas redes. Vem saber o que rolou, e o que a namorada do peão falou sobre o “deslize” aqui de fora.

A Fazenda 2020 Lipe Deixa Escapar Parte Íntima

Três meses se passaram e os peões continuam firmes e fortes na disputa por R$1,5 Milhão em A Fazenda 2020. Pensando nas estratégias do jogo, em quem irá votar, de quem poderá receber o voto, além de provas e outros prêmios, sobra pouco espaço para se preocupar em esconder o corpo. Afinal de contas, não é fácil tomar banho de sunga todos os dias e se enxugar enrolado em toalhas e lençóis.

Foi exatamente o que aconteceu com Lipe Ribeiro. Essa semana, em A Fazenda 2020, o empresário foi puxado para baia, por sua colega Stéfani Bays. Na ala menos confortável da casa os peões tem que se virarem para tomar banho, com baldes e água de poço. Depois de um banho frio, Lipe foi se enxugar e ao secar suas partes íntimas, não se atentou a uma câmera que fica na parte de cima da baia, e acabou flagrando o ator “pelado” rapidamente.

O público da internet veio a baixo e as imagens circularam as redes rapidamente. Diversas pessoas elogiaram o “físico” do ator. “Nossa, valeu a pena esperar por esse momento” disse uma internauta. “Que beleza essa baia, não é mesmo” brincou outro fã de A Fazenda 2020. “Como eles fazem para se depilar? Ta tudo lisinho” reparou outra expectadora mais atenta.

Lipe não foi o primeiro a deixar as partes íntimas a mostra, Rodrigo, que já foi eliminado também esqueceu que estava sendo vigiado e mostrou demais. Mariano também foi traído pela toalha de A Fazenda 2020. Jojo Todynho já toma banho usando adesivos nos seios.

Namorada de Lipe Gostou

Antes de entrar em A Fazenda 2020, Lipe participou de outro reality, De Férias com o Ex, da MTV. Stéfani Bays também integrou o elenco desse programa. Lá o empresário também apareceu nú, no entanto a edição do programa tarjou as partes íntimas do atual peão. Além disse, Lipe também apareceu em cenas bem picantes no “De Férias” dando a impressão que estava praticando sexo com outras participantes desse reality.

A namorada de Lipe Ribeiro, Yá Burihan, que também esteve no De Férias com o Ex, não se importou com a exposição de Lipe Ribeiro em A Fazenda 2020 e inclusive chegou a brincar com a repercussão do “nude” nas redes.

Gente vocês tão chocados com isso? é porque não viram nossas conversas no WhatsApp. Hahahaha que nada. Aliás, pode mostrar mais. Viu, amor, que a saudade tá grande aqui.

Em entrevista ao portal UOL, Yá disse que está feliz com a participação de Lipe em A Fazenda 2020. No De Férias com o Ex, Lipe foi apelidado de “Boy Lixo” pela forma machista que tratava suas ex-namoradas que chegavam no programa. Já no reality da Record, o empresário está mostrando seu lado mais divertido e jogador. Lipe por exemplo já mostrou que tem medo de sapo e aves e até o momento é um dos participantes que mais ganhou dinheiro em provas internas.