Se tem uma pessoa que está bravo nessa nona formação de roça em A Fazenda 2020 essa pessoa é Lucas Selfie. O peão enfrentará sua primeira batalha de eliminação na noite dessa quinta-feira, mas está sentindo o peso do afastamento de algumas pessoas desde que expôs seu voto na última terça-feira.

Lucas ganhou o poder da chama vermelha e pode levar alguém direto para a roça, como já tinha votado em Jakelyne o peão resolveu traze-la para o banquinho dos rejeitados. Mas a conversa entre os dois foi bem estranha ao vivo e em tom de ameaça e ironias. No meio de tudo isso ficou Tays Reis, que apesar de gostas dos dois, resolveu ficar do lado da amiga.

Em A Fazenda 2020 Lucas Selfie Cobra “Amizade” de Tays Reis

A coisa esquentou em A Fazenda 2020, parece que o clima de paz e harmonia estão cada vez mais distantes da casa a medida que o premio de R$1,5 se aproxima. Durante a formação da roça na terça-feira, a estratégia de jogo entre Lucas e Jakelyne ficou bem clara.

O peão disse que se identifica da maneira como a Miss joga A Fazenda 2020, mas acha errado a maneira como ela age quando algo acontece com pessoas próximas a ela e como ela critica a maneira como os outros peões traçam alianças. Jake tentou explicar que sempre foi mais protetora com seus amigos e que defende com unhas e dentes seus aliados.

Lucas então respondeu para a Miss de A Fazenda 2020 que ela tem que entender a forma que o jogo anda e como as pessoas se protegem, além do seu círculo de afinidades na casa. Por fim levou Jakelyne Oliveira para roça. Acompanhando tudo de perto, Tays Reis preferiu consolar a amiga que se sentiu injusta com a visão de Selfie do jogo e acabou indo às lágrimas.

Com a indicação de Lucas Selfie, Jake acabou vetando o youtuber da Prova do Fazendeiro Roça 9. A Miss Brasil ainda deixou no ar que caso vencesse a prova teria uma “vingança” em vista. Mas depois a crush acabou indo às lágrimas por se indispor com Mateus Carrieri, Lucas e ainda receber um voto de Jojo Todynho. Apenas Tays Reis ficou ao seu lado ouvindo seu desabafo.

A cantora baiana no entanto, acabou dando total apoio à Jakelyne e nenhum atenção a Lucas Selfie que cobrou isso na lata e causou um climão com Tays Reis na última noite.

Lucas Versus Tays

Durante a discussão na última madrugada em A Fazenda 2020, Lucas disse para Tays que deu todo apoio a ela nas três roças que ela esteve, e em sua primeira ida a berlinda, ele não teve nenhum retorno ou “palavra amiga” de consolo.

Inclusive você, Tays, te apoiei nas suas três roças. Era a última pessoa a dormir com você. Ficava com você até o final e falava ‘vai dar tudo certo’ e te abraçava. Eu tô na roça há dois dias e se você me deu um ‘boa noite’ foi muito.

Tays disse que Lucas e Lipe se afastaram dela nos últimos dias. Lucas disse que a cantora está tirando conclusões de todo o tempo de confinamento de A Fazenda 2020 por um dia só e Tays respondeu:

Não, eu não tô definindo tudo. Só tô observando as coisas, que você sabe que está distante e sabe que está. Que você tem as suas prioridades e outras pessoas que estão mais com você. Não a linha que não é. Eu tô do mesmo jeito.

Na noite dessa quinta-feira, Jojo Todynho, Lucas Selfie e Raissa disputarão os votos do público para ficarem em A Fazenda 2020. Segundo pesquisas do Portal UOL (que nada tem haver na apuração final com o reality da Record TV). Por enquanto, Jojo está na frente enquanto Lucas e Raissa seguem empatados tecnicamente para continuarem no jogo.