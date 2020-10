A Fazenda 2020 na noite dessa quinta-feira irá exibir uma das eliminações mais esperadas da temporada, isso porque, Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mc Mirella irão disputar a permanência no reality da Record TV. E os três roceiros possuem papéis importantes no programa.

Mirella tem protagonizado diversas confusões com Raissa, nas redes a funkeira tem perdido seguidores que não gostam de como a cantora provoca as crises de fúria da vice-Miss Bumbum. Luiza também tem se destacado nas principais discussões da casa, inclusive com Mateus que tem papel conciliador e “paizão” de todos dentro de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020 Promete Altas Emoções em Noite de Eliminação

Irá ao ar na noite dessa quinta-feira, 22 a sexta eliminação de A Fazenda 2020. Mc Mirella, Mateus Carrieri e Luiza Ambiel disputarão a permanência no reality rural da Record TV. Ao contrário da semana passada, a disputa não está tão acirrada, e pesquisas preliminares, como a do portal UOL, apontam que quem deixa A Fazenda é Luiza Ambiel.

Mas até a hora da eliminação ainda terá um bom tempo e as coisas podem mudar. Um grande problema que essa roça irá causar é retirar do programa um ótimo “personagem” para o reality. Mateus Carrieri tem a função de cuidar das pessoas dentro da casa, além de dar bons conselhos e ainda apresentar um ótimo físico.

Luiza Ambiel tem sido figura central das principais confusões da casa. A ex-banheira do Gugu não leva desaforo para casa (ou para outro cômodo) e é capaz de armar um barraco caso não concorde com a fala de qualquer pessoa. Depois da saída de Carol Narizinho, semana passada, Luiza se aliou ainda mais com Biel e isso tem causado grandes confusões na casa.

O mesmo pode-se dizer de Mc Mirella, a funkeira de A Fazenda 2020 passou um tempo triste depois da saída de Carol Narizinho. Mas depois de ser indicada para roça, a cantora se transformou e passou a perseguir Raissa, acusando a “ex-amiga” de traição, por não ter usado seu poder para protege-la. Aliás essa falta de cuidado com as discussões com Raissa tem pesado contra a cantora. Mirella já perdeu mais de 200 mil seguidores que não concordam com a pressão que feia na vice-Miss Bumbum que possui Síndrome de Borderline e sai do controle fácil.

Luiza Triste

Enquanto arrumava suas coisas, Luiza Ambiel foi às lagrima e disse para Victória Villarim que teme em deixar A Fazenda 2020 essa noite.

Vou me agarrar na ideia que amanhã estarei com minha filha. Sou alegre e divertida. E se mostram só eu brigando?

Ainda durante conversa com Victória, Luiza disse que não quer saber de disputar lugar com Mirella. E que espera a saída de Mateus Carrieri de A Fazenda 2020: “Se falarem: ‘Mateus, você volta’, eu vou pegar minhas coisas e ir embora, não vou ficar ali com a Mirella.”

Além disso, Luiza Ambiel ainda não engoliu sua indicação à roça feita por Mariano. Ela já tentou desestabilizar o sertanejo e Jakelyne dizendo que algumas pessoas presenciaram um beijo entre a Miss e Lipe Ribeiro.

A ex-banheira do Gugu ainda tentou causar um mal-estar dizendo que leu nos lábios de Mariano que o cantor tem uma namorada do lado de fora. O disparo de acusações só parou depois que Raissa teve mais uma crise nervosa dentro de A Fazenda 2020.

Resta saber se será Mateus Carrieri, Luiza Ambiel ou MC Mirella que não participará da festa de sexta-feira a noite que costuma agitar o final de semana de A Fazenda 2020. Aliás o que mais costuma causar punições para os peões são os desdobramentos da pós-festa do reality.