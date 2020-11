Mesmo fora de A Fazenda 2020, Luiza Ambiel continua dando o que falar. Dessa vez a ex-banheira do Gugu contou tudo e mais um pouco sobre as investidas de famosos. E não pense você que foi mais uma vez aquela história do Luiz Carlos do Raça Negra, as histórias foram inéditas.

A ex-encrenqueira de A Fazenda 2020 citou nome de famosos em “paqueras e cantadas” como os craques Neymar, Edmundo e sobrou até pra um galã da Globo, vem saber o que Luiza disse e quem se deu bem com ela no passado.

Fora de A Fazenda 2020 Luiza Ambiel Revela Investida de Famosos

Pensaram que Luiza Ambiel não iria causar mais depois que saiu de A Fazenda 2020? Pensaram errado. A ex-banheira do Gugu participou de uma entrevista para o canal do influencer, Matheus Mazzafera e falou tudo e mais um pouco sobre cantadas que levou dos famosos.

Se dentro de A Fazenda 2020, o papo ficou centrado no ex-affair de Luiza Ambiel, o vocalista do Raça Negra, Luiz Carlos, fora do reality da Record, a ex-banheira do Gugu revelou que recebeu investidas de outros famosos, alguns foram levados na brincadeiras, outros desejaram ter a musa da banheira direto na cama de um motel. Foi o caso, inclusive, de um galã da Globo, o ator Fábio Assunção.

Não quis pegar. Vou explicar o porquê. Eu era repórter da Gazeta, fui cobrir um evento e conheci ele e achei ele show de bola. Trocamos uma ideia e ele me ligou. Só que ele me ligou e queria me encontrar já no quarto dele, entendeu? Assim eu não gosto não. Sabe, sexo assim já de cara?

Craques Do Campo

Já sobre jogadores de futebol, a ex-participante de A Fazenda 2020 resolveu abrir o jogo e contar um segredo que estava guardado a sete chaves e envolve um ex-craque dos campos, o jogador Edmundo, que ficou conhecido como “Animal” devido ao seu temperamento nervoso nos jogos.

Mas se no campo Edmundo era bravo, entre quatro paredes o ex-jogador mandava bem também: “Desculpa, aconteceu e faz tempo. Eu nunca falei isso antes. Ele era muito gato e continua bonito. Mas, isso foi há muitos anos e é um menino nervoso porque começa no dedo do pé.”

Já com o Neymar, Luiza Ambiel disse que levou a cantada para o lado mais da brincadeira, já que considerou o jogador muito novinho e disse que o craque não aguentaria “uma pegada mais forte” com ela.

Ele é um querido, a gente gravou quando eu estava na Gazeta. Ele me abraçou, me deu uma cantadinha. Ele veio me abraçou pela cintura, me puxou, aí ele brincou comigo, aquelas cantadinhas: ‘Vamos ali”. Aí eu falei: ‘Neymar você não aguenta não, filho.’

A Fazenda 12, Lucas Entrega O Jogo de Mirella

A Fazenda 2020 segue a caminho de sua reta final, e como de costume o peão eliminado da semana foi convidado para participar do A Fazenda A Última Chance, no programa do Rodrigo Faro. No quadro o ex-participante pode faturar o prêmio de R$20 Mil se responder as perguntas e não mentir, sendo avaliado pela “máquina da verdade.”

Dessa vez, antes de iniciar a dinâmica com o pessoal de A Fazenda 2020 ouvindo, Rodrigo Faro foi bem claro e quis saber se Lucas Selfie recebeu instruções ou pedidos de alguém que ficou na casa, para mandar algum sinal durante a gravação do programa. Sem ter como escapar da pergunta, o youtuber disse a verdade logo. Lucas disse que Mirella pediu que ele enviasse um carro de som, mas que ele jamais faria isso.

Óbvio que ninguém com contrato assinado vai fazer isso para favorecer alguém sendo que a pessoa nem tá mais no jogo. Ela nem é minha aliada desde o começo. Como eu vou me arriscar para ajudar uma pessoa que nem é a pessoa que eu quero que ganhe?

Quando Luiza Ambiel foi eliminada, ela e Mirella combinaram alguns sinais que seriam emitidos durante a participação da ex-banheira do Gugu no programa do Rodrigo Faro, no entanto a produção percebeu a combinação e fez com que a imagem de Ambiel não aparecesse nenhuma vez para os confinados.

Dessa vez Rodrigo Faro foi direto ao ponto e disse que todas as historinhas de mensagens enviadas da atração para A Fazenda 2020 foram resolvidas e deixou Mirella com os olhos bem arregalados.