A Fazenda 2020 continua a todo vapor na Record TV. E como de praxe, no domingo começam as etapas que decidirão o futuro dos peões dentro do reality da Record TV. A Prova de Fogo dessa semana foi disputada por Mariano, Lidi Lisboa e Raissa.

Em a prova misturou agilidade, concentração e equilíbrio. O sertanejo levou a melhor e agora, na próxima terça-feira, poderá escolher entre dois poderes das chamas. O da chama vermelha irá permitir que o peão indique alguém direto para a roça, desde que esse peão não esteja na baia. Vem saber o que rolou.

Mariano Ganha Prova de Fogo em A Fazenda 2020

Mais uma semana se inicia em A Fazenda 2020, e os peões são obrigados a cumprirem uma série de dinâmicas para darem andamento ao jogo. A primeira delas é: A Prova de Fogo, que dará a um dos peões dois poderem que irão interferirem diretamente na formação da próxima roça.

Essa semana, o sorteio para decidir os três peões que iriam participar da prova foi feita de uma maneira diferente. Os participantes foram divididos em dois grupos atrás do sorteiro dos ovos dourados e vermelhos. Lidi, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, MC Mirella e Tays Reis ficaram em um grupo enquanto Stéfani, Biel, Raissa, Mateus Carrieri e Mariano ficaram em outro. Entre eles, os grupos deveriam decidir quem iria para a competição.

Lidi Lisboa e Mariano acabaram escolhidos por seus grupos. Os dois então que escolher uma terceira pessoa de A Fazenda 2020 para disputar a prova com eles. Mas não houve um consenso entre os confinados e Marcos Mion teve que pedir para a fazendeira da semana intervir. Jakelyne então optou por Raissa.

A Prova

A Prova de Fogo que irá impactar em cheio a formação da décima roça em A Fazenda 2020 contou com agilidade, concentração e equilíbrio de Mariano, Raissa e Lidi Lisboa. Os peões tinha que levar ovos coloridos através de um suporte segurando com as mãos e passando por obstáculos no alto. Cada ovo tinha uma pontuação que os peões não sabiam. Lidi ficou bem irritada ao derrubar um dos ovos e esbravejou diante as câmeras.

No final, Mariano acabou se dando bem e venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 2020. Lidi e Raissa tiveram que descer para baia e com isso arrastar mais dois peões. Lidi puxou Stéfani e Raissa levou Biel.

Biel inclusive, se aproximou de Jakelyne e Mariano na última semana devido a amizade de Jake com Tays Reis, crush do funkeiro. O cantor questionou a escolha de Raissa por parte de Jakelyne. Miss Brasil de A Fazenda 2020 disse que não pensou que a escolha prejudicasse o cantor.

Poderes das Chamas

Um dos poderes das chamas do Lampião dessa semana permitirá que o detentor da carta indique o quarto peão direto para a roça. Esse foi o poder escolhido pelo público através de um aplicativo que patrocina A Fazenda 2020.

No entanto, o poder da chama vermelha permitira que o peão escolhido seja apenas entre os participantes que estão na casa, os que estão na baia não poderão ser indicados. O poder da chama verde só será revelado durante a votação ao vivo de A Fazenda 2020 que acontecerá na terça-feira a noite.

Vale lembrar que Jakelyne ainda não decidiu quem ela irá indicar para a eliminação, mas tudo indica que Mirella será seu próximo alvo. Será que Mirella irá para eliminação ou concorrerá a sorte na Prova do Fazendeiro? Lembrando que Jake ainda pode escolher entre outros nomes como Stéfani ou até mesmo Biel, nesse caso, ela acabaria criando um conflito com Tays. Só descobriremos o desfecho nos próximos episódios de A Fazenda 2020.