Mariano é um dos peões que terá que enfrentar uma noite de eliminação daquelas em A Fazenda 2020 na próxima quinta-feira. O sertanejo foi um dos mais votados pelas indicações da casa e acabou empatando com Stéfani. No desempate, Jojo não achou que seria justo a ex-MTV enfrentar duas eliminações na sequência, e sobrou para o músico.

No embalo do clima das reflexões, Mariano relembrou um dos momentos mais difíceis de sua carreira com Munhoz, a gravação do DVD, Longe Daqui. Aos peões de A Fazenda 2020, o sertanejo contou que o projeto no início era pequeno, mas cresceu de uma forma que foi parar em um estádio. Mas contratempos, como a chuva, atrasaram a gravação e o prejuízo foi bem caro. Vem saber o que rolou.

Mariano Revela Prejuízos da Carreira para Peões de A Fazenda 2020

Mariano revelou para seus colegas de A Fazenda 2020 que planos mirabolantes no me da carreira podem não sair como o esperado. Mesmo que o projeto conte com a participação de nomes de peso como Luan Santana e Thiaguinho, existem outras variáveis que no final das contas acabam saindo bem mais caro como o esperado.

Depois de saber que terá que enfrentar uma eliminação sem direito a passar pela Prova do Fazendeiro que acontece hoje em A Fazenda 2020, Mariano resolveu relembrar e contar para Lipe e Biel, um projeto que acabou ficando lindo, mas não arrecadou como o esperado. Foi a gravação do DVD, Não Desista, que aconteceu em 2014.

A gente gravou no Prudentão (estádio da cidade de Presidente Prudente). Isso foi o que fud** a nossa vida. A gente tinha feito um planejamento pra gravar um DVD mais enxuto, mas foi crescendo e foi parar no estádio.

Lipe ficou impressionado com o projeto de Munhoz e Mariano, mas ai o sertanejo contou que começaram a aparecer os imprevistos e o principal deles, uma chuva torrencial que teve que cancelar a gravação e adiar por dois dias, perto de um feriado de carnaval. Os peões de A Fazenda 2020 ficaram boquiabertos.

Se você ver as imagens, é a coisa mais linda do mundo. Cada perna do M é o equivalente a um prédio de oito andares. Era gigante. Era pra gravar no sábado, mas no dia choveu e era prévia de carnaval. Não tinha uma empresa de som e iluminação que atendia e tivemos de pegar várias. Aí, a galera já tava com o equipamento alugado. Pra manter esse cenário, era para o sábado e adiou para terça, pra adiar três dias, quase triplicou o valor. Ficou em seis milhões e lá vai pedra. A gente gastou todo o dinheiro que arrecadou na carreira inteira e ainda ficou um ano trabalhando para pagar.

Parceria com Luan Santana

Outra fator que foi revelado para Biel e Lipe durante conversa com Mariano na última noite em A Fazenda 2020 é que a participação especial de Luan Santana também não teve o retorno que a dupla e os empresários esperavam.

O DVD não deu o retorno esperado, sabe? Duas músicas estouraram: “Copo na mão” e “Bombeiro”. O retorno não deu esperado porque nesse DVD teve participação especial do Luan Santana e Thiaguinho. A gente acreditou muito na música do Luan porque era romântica e a gente queira dar uma virada porque tava falando muito de cachaça. Aí, todo investimento a gente deixou pra fazer nessa música. Acreditando também que o Luan ia dar uma ajudada, trabalhado e tal.

O sertanejo ainda revelou que se a dupla tivesse investido mais na divulgação de outras músicas mais animadas do DVD poderiam ter revertido esse quadro de “prejuízo”: “Se tivesse colocado um terço da grana que a gente investiu na música com o Luan em “Copa na Mão” ou Bombeiro.” Mariano está nas mãos do público em A Fazenda 2020 e poderá disputar a permanência na casa com Mateus, Lidi ou Raissa, na próxima quinta-feira.