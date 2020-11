Mais uma vez, Mateus Carrieri está na eliminação de A Fazenda 2020. O ator está apreensivo com a possibilidade de deixar o reality da Record por concorrer com duas personalidades mais jovens e com o público mais engajado. Stéfani e Mirella já intimaram os fãs a votarem para que elas continuem no reality da Record TV.

Depois da prova, Mateus Carrieri conversou com Lipe Ribeiro e revelou que fica imaginando como está sua vida fora de A Fazenda 2020. O ator também contou com o apoio de Jojo Todynho que lhe ofereceu a torcida de seus fãs para que ele fique. Vem saber o que rolou.

Mateus Está Com Medo de Deixar A Fazenda 2020

Em sua terceira roça em A Fazenda 2020, Mateus está com medo de deixar o programa por concorrer com duas adversárias conhecidas do público jovem. Em conversa com Lipe Ribeiro, o ator disse que gostaria de ficar pelo menos entre os dez finalistas.

Lipe então ressaltou uma vantagem de Mateus em relação a Mirella e Stéfani em A Fazenda 2020: “Elas encaram uma divisão de torcida que você não tem.” O ator de 53 anos concordou e ainda completou: “Se fosse com a Jojo, ia ser muito mais difícil.”

Por falar em Jojo, a cantora se mostrou totalmente solidária e positiva para seu melhor amigo da casa, Mateus Carrieri: “Você vai ficar, Teteu. Confio. Vou estar torcendo por você o tempo todo.”

Os Discursos dos Roceiros

Logo depois da Prova do Fazendeiro Roça 10, Mateus, Stéfani e Mirella tiveram a oportunidade de olharem para a câmera e conversar direto com o público de A Fazenda 2020 e assim pedir votos para continuarem no reality show rural da Record TV. Por ordem alfabética, Mateus Carrieri foi o primeiro a falar.

Boa noite, pessoal. Bom, eu penso que a gente não precisa lutar todas as batalhas que a vida nos impõe. Eu penso que a gente pode escolher a boa batalha. A boa batalha é aquela que a gente faz as pessoas a nossa volta crescerem e a gente crescer também. Por isso, eu aprendi a ficar um pouco mais calado, ouvir mais e falar menos. Eu tô orgulhoso da minha participação aqui e tenho me mantido integro nas minhas atitudes, não só nas minhas palavras. Por isso, mais uma vez eu venho pedir ajuda para ficar aqui mais tempo, vota pra eu ficar aqui. Meu plano é ficar até dezembro e se possível até a final. Hashtag fica Mateus, assim que se fala, né? Então, por favor, votem para eu ficar. Tenho muita lenha para queimar aqui. Meus filhos, amo vocês!

Mirella e Stéfani Também Pediram Para Ficarem

Depois de Mateus foi a vez de Mirella conversar com seus fãs e pedir para que eles votem por sua permanência em A Fazenda 2020, a cantora destacou que estar no reality da Record é a realização de um sonho.

Boa noite, família. Queria pedir licença para falar com cada um de vocês hoje. Não sei se vocês estão assistindo o programa sozinhos ou com duas, três ou quatro pessoas aí. Eu queria dizer que preciso muito de cada um de vocês. Se sentirem no coração de vocês, me ajudem votando no R7.com e vote muito. Se tiverem dúvidas, corram no meu Instagram que vai ter tudo certinho e rápido pra votar. É um sonho estar aqui e oportunidade única. Preciso muito estar aqui. É isso. Família, amo vocês. Dynho, amo vocês.

Já Stéfani foi mais direta no seu discurso e até chegou a pedir desculpas se seu comportamento dentro de A Fazenda 2020 não foi o esperado por muitas pessoas. Quando participou do reality De Férias com o Ex, na MTV, a influencer ficou com fama de briguenta e explosiva, já no programa da Record tem se mostrado menos brava e mais amiga e até competitiva.