Se vocês pensavam que a paz estaria selada em A Fazenda 2020 após a saída de Luiza Ambiel, se enganaram. Isso porque a ex-banheira do Gugu deixou o reality da Record, mas também perpetuou raízes no confinamento. Uma de suas melhores cria está seguindo todos os seus passos e não perde uma oportunidade de colocar fogo no feno, trata-se de Mirella.

A funkeira está dando o que falar dentro de A Fazenda 2020, isso porque ela mesma diz que não dará um minuto de paz para suas “inimigas” a provocada da vez foi Lidi Lisboa. A atriz questionou para casa, quem teria sido o responsável pela punição que deixará os peões sem água. Mirella disparou que foi ela e que era para Lidi parar de reclamar. A atriz não gostou do tom, subiu a voz e chamou Mirella de “vaca”. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 2020 Lidi chama Mirella de “Vaca”

O clima está para lá de tenso dentro de A Fazenda 12. Isso porque os peões novamente exageraram depois da festa. Biel levou bebida escondido para dentro da casa, Lucas Selfie ficou tão bêbado que fez xixi na porta do banheiro e Juliano, o fazendeiro da semana, trocou de roupa dentro do reservado, o que é proibido. Com todas essas punições os peões estão sem água encanada, sem gás e também sem café por 24 horas.

Todos esses castigos deixam os ânimos dos participantes de A Fazenda 12 à flor da pele, e foi exatamente o que aconteceu com Mirella e Lidi Lisboa. Após descobrirem qual seria a punição, Lidi questionou quem teria trocado de roupa dentro do reservado. Mirella não quis saber e foi tomando as dores dizendo que ela foi a responsável e afirmou que todos dentro da casa já levaram algum tipo de punição.

Lidi, para de fazer escândalo aqui dentro dessa casa. As pessoas aqui, todo mundo leva punição. Eu estava com duas calcinhas, uma estava molhada e a outra estava seca. Entrei lá dentro (do banheiro reservado)e saí. Se eles acham que é punição ou não… E aí, levou punição e é o que? 48 horas sem água? Já estou lá na baia amanhã, já traz a água – disparou a funkeira.

Nesse momento em A Fazenda 2020, o sangue de Lidi Lisboa ferveu e ela explodiu com a fala de Mc Mirella.

Menina eu não vou discutir com você. Sua babaca, sua garota mimada. Parabéns você conseguiu me tirar do sério. Você me tira do sério e eu nunca vou me consertar com você. Pode votar, pode fazer o que você quiser. Babaca! Ardilosa!

Mirella continuou as provocações e começou a perseguir Lidi dentro da casa que não se segurou e disparou outro xingamento: “Sua Vaca”

Mais Confusão

Não pense você que Mirella se deu por satisfeita em tirar Lidi Lisboa do sério me A Fazenda 2020, a cantora continuou seguindo a atriz dentro da casa fazendo mais provocações enquanto se maquiava. E Lidi tentando se esquivar: “Eu não vou discutir com você porque você não tem argumento para discutir comigo. Fica na sua pelo amor de Deus. Sai, garota.”

Mas Mirella estava irredutível e fez Lidi Liboa explodir mais uma vez em A Fazenda 2020:

“Garota, sai de perto de mim. Eu não te suporto desde o dia que eu cheguei aqui. E olha que eu tentei. Como você é insuportável!”

Mirella rebateu mais uma vez Lidi ainda em tom de deboche: “A casa é minha também, bebê.”

Vale lembrar que essa semana em A Fazenda 2020, Mirella, Jakelyne, Lipe e Raissa estão na baia. Mirella, Lipe e Jake perderam a Prova de Fogo e tiveram que escolher juntos um nome para ocupar o quarto lugar. A Prova de Fogo vencida por Biel irá ao ar na noite dessa segunda-feira.