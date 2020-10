Mais reviravoltas em A Fazenda 2020, depois de muito mal explicada a falta de punição à Biel que adiantou para Victória que o poder da chama vermelha era algo bom, a produção do reality, voltou atrás na decisão e cancelou a troca do quarto peão para roça.

Na noite da última terça-feira, Biel que era detentor do Lampião do Poder deu a carta vermelha para Victória. Toda a semana, Marcos Mion sempre alerta os peões que entregam e rebem os pergaminhos de não lerem com os lábios, tampouco realizarem gestos faciais. Mas o funkeiro quebrou a regra e a direção de A Fazenda 2020 cedeu as reclamações do público. Vem saber o que rolou.

Direção de A Fazenda Decide Cancelar Poder Da Chama Vermelha

Biel estava radiante na noite da última terça-feira, em A Fazenda 2020, durante a formação da roça. Isso porque os planos traçados por ele e Juliano aconteciam tudo conforme o combinado.

O Poder da Chama Verde da semana, deu a chance da indicação de Biel a frente de Juliano que é o Fazendeiro, em troca, o jornalista ganharia R$20 Mil. Os dois toparam e o funkeiro indicou Lipe para ocupar o primeiro lugar da roça.

O segundo lugar da roça de A Fazenda 2020 foi ocupado por Victória Villarim, a bailarina foi a mais votada pela casa. Biel aproveitou, e sabendo que isso aconteceria, deu o poder da chama vermelha para Vic. Essa semana, esse poder que foi escolhido pelo público, permitia que o peão indicado pelo Resta 1 para ir a roça, fosse trocado por qualquer outra pessoa, que não fosse o fazendeiro.

Victória, como a mais votada, puxou da baia a Jakelyne. No Resta 1, Tays acabou não sendo salva por ninguém e foi ocupar o quarto banquinho dos rejeitados. Mas Victória ainda não tinha lido o poder da chama vermelha, e assim que leu trocou rapidamente Tays por Raissa.

O que poucas pessoas viram, foi que durante o comercial de A Fazenda 2020, Biel garantiu para Victória que o poder era “fod*” que ela não tinha que se preocupar.

Imediatamente os internautas alertaram que Biel descumpriu a regra, mas com a rapidez do ao vivo, a direção não teve como apurar se o cantor havia de fato passado informações à Vic. Mion chegou a falar que a informação passada por Biel não interferiria no jogo, mas a direção do programa analisou melhor essa confusão de A Fazenda 2020.

Mion Entra Ao Vivo em A Fazenda 2020

Na tarde dessa quarta-feira, Marcos Mion invadiu o reality ao vivo para informar os peões que o poder da chama vermelha estava cancelado e que Tays teria que voltar a roça.

Eu sempre reforcei a importância de vocês obedecerem as regras e nunca comentarem entre si os poderes da chama. Sempre reforço, não darem sinais, olhares e nem dicas. Uso esses termos, entre outros. Ontem mesmo, alertei o Biel algumas vezes. A gente tem câmeras e microfone apontando para vocês. Sempre repito que fica em cima do dono do lampião. Na formação de ontem, houve algumas tentativas. Nós, pessoal de casa, vimos. Depois do programa, tivemos tempo para avaliar com calma. Além disso tudo, outro trecho não foi ao ar, irá ao ar hoje. Depois dessa avaliação, identificou que essas conversas violaram as regra. Por conta disso, o poder da chama de ontem está anulado. Fica de lição, nunca desobedeçam as regras do jogo.

Na sequência, Tays foi questionada por Marcos Mion se gostaria de alterar o bloqueio para a Prova do Fazendeiro. A cantora decidiu manter o veto de Victória. Com isso, Tays, Jakelyne e Lipe irão disputar a liderança de A Fazenda 2020.

Os dois que perderem a prova irão para a eliminação junto com Victória. A eliminação de A Fazenda 2020 acontece na quinta-feira.