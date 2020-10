Mais do que emoção, a apresentação de A Fazenda 2020 da última quinta-feira,30, foi marcada pela tensão. Tensão de todos os lados, isso porque foi o segundo erro admitido e corrigido pela produção do reality da Record TV em uma única semana. E o rosto de frente, que representou todas essas confusões de bastidores foi Marcos Mion.

Coube ao comandante da “nave louca” da Record TV dá a cara a tapa e assumir que a produção de A Fazenda 12 errou e iria corrigir toda a atrapalhada em uma única noite, que ainda seria marcada por recorde de votação em menos de uma hora e levaria Marcos Mion às lágrimas ao vivo para todo o Brasil

A Fazenda 2020 Faz Marcos Mion Chorar Ao Vivo

Tensão foi a palavra chave de A Fazenda 2020 da última quinta-feira, 29. O público estava na expectativa para saber qual o posicionamento da emissora e da direção do reality que admitiu um erro durante a contagem de pontos na última Prova do Fazendeiro, que acabou entregando erroneamente o chapéu de líder para Jakelyne e levou Tays, a verdadeira fazendeira, para a votação do público.

Marcos Mion iniciou a transmissão de A Fazenda 2020 admitindo o erro em nome de toda a produção. O apresentador disse que houve uma confusão com a palavra “roubar” que acabou sendo interpretada como “tirar” durante a execução da prova e esse erro fez com que Tays não tivesse 100 pontos contabilizados durante a dinâmica, o que a transformaria na fazendeira da semana.

Após as desculpas, Marcos Mion entrou com a imagem ao vivo dentro da sede de A Fazenda 2020 e explicou o que aconteceu e como o erro seria corrigido. Tays, Jakelyne e Lipe ficaram chocados e nervosos ao descobrirem que teriam que refazer a prova novamente. E mais, que do campo de prova, os perdedores iriam direto para o espaço da eliminação e que a votação teria apenas alguns minutos.

Toda essa “carga explosiva” de tensão e emoção, fez com que Marcos Mion viesse às lágrimas ao vivo para todo o Brasil

Nuvem de Lágrimas de Marcos Mion em A Fazenda

Marcos Mion e A Fazenda 2020 estavam sendo duramente criticado pelos internautas nas redes sociais. Em uma semana, o reality da Record reconheceu dois erros que mexeram com a participação e também com o psicológico de seus participantes. Tays saiu da roça, depois voltou para roça. Foi para a prova do fazendeiro, ganhou mas não virou a líder, ainda foi submetida a uma votação e teve que realizar a prova novamente, perdeu e foi para votação de novo. Realmente, não é fácil de organizar todas essas informações e essa turbulência de emoções.

Marcos Mios já tinha ficado mexido ao perceber que Tays não estava conseguindo fazer direito a Prova do Fazendeiro devido ao nervosismo. A cantora baiana recebeu o apoio de Jake, que tentava puxar para cima a competição e pedir concentração de seus adversários.

Por fim, Lipe acabou “abrindo mão” mão da prova e em um gesto simbólico, entregou para a Miss Brasil seu posto de fazendeira novamente. Marcos Mion, mais uma vez se mostrou emocionado com o gesto do participante de A Fazenda 2020.

Explosão de Mion Ao Vivo

Depois disso, formada a roça novamente, os três peões fizeram seus discursos e pediram os votos do público para continuarem em A Fazenda 2020. Depois das falas de Lipe, Tays e Victória, Marcos Mion se desconectou da eliminação e ao falar somente com o público não segurou a emoção e chorou ao vivo.

Eu tô emocionado, estou tentando me controlar, mas…os dias foram loucos, gente, eu não esperava. Era só o que me falta agora.

Mion volta a falar e pede calma ao diretor de A Fazenda 2020 que parece pressiona-lo no ponto eletrônico.

Calma, Carelli (diretor de A Fazenda 2020)…eu vou…programa emocionante, gente. É muita coisa que a gente passa aqui todos os dias, né? Então a gente vai ajudar você a votar… Vai vota aí, não consigo falar…

Depois de exibir alguns VTs, Marcos Mion retorna ao vivo e pede desculpas ao público.