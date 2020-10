Após uma noite de votação com algumas surpresas e algumas reviravoltas, Mirella não aguentou e acabou passando mal em A Fazenda 2020. Assim que saíram do programa ao vivo a cantora apareceu sentada em uma cadeia e pouco tempo depois desmaiou sendo amparada pelos amigos e atendida pelos médicos de plantão do reality.

Dez minutos depois, Mirella já estava de volta ao confinamento. A cantora quis colocar os “pingos nos is” com Raissa e disse que ela não é mais sua amiga na casa. Mas Jojo Todynho resolveu participar da conversa e a briga acabou mudando o foco. Vem saber o que rolou na madrugada de A Fazenda 2020.

Madrugada de Acertos em A Fazenda 2020

Mirella talvez não esperava receber tantos votos na formação da sexta roça de A Fazenda 2020. Mas o que mais deixou a cantora desapontada foi o poder da chama vermelha usado por Raissa que resolveu empate entre ela e Jakeline. O poder permitia tirar dois votos de qualquer participante. Raissa, depois de pensar muito optou por Jake e mandou Mirella para roça.

Ela apartou briga sua? Ela te ajudou aqui? Quando toda casa estava contra você, quem estava com você? Você não se lembra disso? Que po*** de amizade é essa? Eu não quero mais – disparou Mirella para Raissa.

A vice-Miss Bubum de A Fazneda 20202 tentou argumentar que ficou muito indecisa na hora e que a pressão não deixou ela pensar da maneira mais sensata. Raissa ainda lembrou que Mirella não estava olhando para a cara dela nos últimos dias.

Foi a pior decisão ali. Eu estava entre você e a Jake. Falei pra ela que não iria ferrar com ela. Eu fiz o que meu coração mandou. Não consegui pensar na hora (…) Eu devia ter optado em te salvar. Na hora, eu fiquei nervosa e sem chão. Me desculpe. Eu assumo a responsabilidade – disse Raissa para Mirella.

Antes disso tudo, Mirella chegou a passar mal e desmaiar na sede de A Fazenda 2020, mas a funkeira foi socorrida pelos peões e atendida pelos médicos de plantão. Em dez minutos Mirella estava de volta e terminou de vez a relação de amizade com Raissa.

Jojo Todynho Entra Na Discussão

Temendo que a discussão causasse uma nova crise de fúria em Raissa, Jojo Todynho decidiu acompanhar de longe a conversa das ex-amigas na sala de A Fazenda 2020. Estavam no sofá: Mirella, Raissa, Victória, Luiza e Stéfani.

Quando ouviu seu nome na conversa, Jojo Todynho resolveu entrar de vez no assunto e fez questão de deixar claro que não entrou em complô de votos para prejudicar Mirella, e que ela tinha motivos para votar na cantora.

Te devolvi o voto que você me deu e não importa o tempo. Só estou te perguntando se você achou que meu voto foi por causa dos votos dos outros. Você, sim, parece que é manipulada. Quando você assistir, vai ver. Eu estou falando por mim. Você não quer falar comigo? Não vai mudar a minha vida. O meu carinho por você não vai mudar. Não quer falar comigo? é indiferente pra mim. A minha gratidão pelo o que você fez comigo é pra sempre. Você tem o direito de pensar da forma como quiser, mas a minha consciência está limpa – disse Jojo para Mirella.

As Pazes Entre Stéfani e Mirella

Ainda na noite de A Fazenda 2020, Mirella e Stéfani decidiram sentar e se acertarem. Depois da briga entre Raissa e Luiza Ambiel, cada uma ficou de um lado. Mas as amigas conversaram e viram que não podem tomar as dores de outras pessoas e ficarem mal por isso. Então, Stéfani e Mirella estão de bem novamente.