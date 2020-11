Todos sabem que em A Fazenda 2020, depois da definição do Fazendeiro, uma das etapas mais importantes é descobrir que será o detentor dos poderes das chamas. E Mirella finalmente conseguiu conseguiu conquistar o tão desejado lampião do poder que vem sendo tão importante para as definições da formação da roça.

O sorteio para a realização da prova dessa vez foi realizado numa espécie de resta 1 invertido, onde se eliminavam um participante e os três que restassem realizariam a prova. Foram para disputa Mirella, Lipe e Stéfani, e a funkeira acabou sendo mais rápida que seus adversários.

A Fazenda 2020 caminha para suas últimas semanas na tela da Record. Isso faz com que a disputa fique ainda mais acirrada e cada conquista de prova se torna fundamental dentro do reality. Essa semana a Prova de Fogo foi disputada entre Stéfani Bays, Lipe Ribeiro e Mc Mirella.

Para decidir quem ira para prova, apenas um ovo vermelho foi colocado dentro dos “ninhos surpresa.” Quem sorteou foi Lucas Selfie, e o youtuber teve que iniciar um Resta 1 invertido, onde ao invés de salvar algum amigo ele tinha que eliminar um participante, até que restassem apenas três peões para o jogo.

A prova de fogo dessa semana em A Fazenda 2020 contou com agilidade, rapidez e equilíbrio. O Play Plus não exibiu o desafio na íntegra, apenas alguns trechos e a chegada de Mirella sendo anunciada como campeã. Na dinâmica os participantes tinham que pescar chaves com uma vara, em seguida abrir cinco cadeados e por final se equilibrarem em uma prancha até tocarem o sino.

Lipe disse que dessa vez Mirella foi bem rápida e se saiu super bem. Resta saber o que a funkeira irá fazer com seus poderes. Nos últimos dias em A Fazenda 2020, a cantora se afastou totalmente de Biel e se aproximou novamente de Stéfani e Raissa.

Poderes das Chamas

Em A Fazenda 2020, o poder da chama chega ser tão importante para a formação da roça, quanto a indicação do fazendeiro. Nessa semana o público votou através do Tik Tok e decidiu que o poder da chama vermelha irá escolher dois participantes. Um irá ganhar R$10 Mil enquanto o segundo vai direto ocupar o quarto banquinho da roça. Ou seja, essa semana, mais uma vez não será realizada a dinâmica do Resta 1. Já o poder da chama verde será divulgado apenas na hora da votação.

Vale lembrar que os perdedores da Prova de Fogo tiveram que levar para baia dois participantes. Lipe escolheu Lucas Selfie. Os dois já haviam conversado e chegaram a conclusão que a baia é um ótimo porto seguro por enquanto, já que limita bem as chances de irem para Roça em A Fazenda 2020.

Já Stéfani Bays indicou Mariano. O sertanejo não ficou confortável com o puxamento para baia, ele inclusive ficou triste o final de semana inteiro.

Dúvidas de Quem Será Indicado Por Biel

Uma das maiores dúvidas dessa semana entre os peões de A Fazenda 2020 é: Quem Biel indicará para Roça? O funkeiro conquistou o posto máximo do reality em um dos momentos decisivos. Praticamente sozinho, até o momento, não houve uma formação de roça que o cantor não recebesse pelo menos 1 voto.

Agora, sem seus aliados direto na casa, o cantor está jogando sozinho, já que o “time do bico preto” se desmanchou. A única que está na casa é Mirella que já se afastou do ex-aliado. Estão na mira direta de Biel: Stéfani, Raissa, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e até Mariano. Qual será a escolha do cantor. A Formação da Roça acontece nessa terça-feira, ao vivo.