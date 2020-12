A roça está formada em A Fazenda 2020, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays já estão com a cabeça na Prova do Fazendeiro dessa quarta-feira. Quer dizer, quase todos, Jojo por exemplo já está arrumando sua mala e imagina que será uma eliminação bem difícil ao lado de Mariano.

Isso porque a cantora revelou para Stéfani que sabe que não é boa de prova. Jojo inclusive já está arrumando suas coisas e disse que irá lavar até suas calcinhas. Enquanto isso, Mariano discute com Mateus sobre “acreditar nas aproximações por interesse” que o ator vem fazendo.

A Fazenda 2020 – Jojo Arruma Suas Malas

Foi decidida na noite da última terça-feira, a última votação “tradicional” em A Fazenda 2020, com formação de baia e Lampião do Poder. Mariano foi indicado pela Fazendeira da semana, Lidi Lisboa, e acabou vetado da Prova do Fazendeiro que acontece na noite dessa quarta-feira.

Jojo Todynho, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro vão disputar “na raça” o chapéu da liderança de A Fazenda 2020, e de quebra e mais importante, escapar da eliminação. Mas nem todo mundo está otimista em voltar da roça como fazendeiro. Jojo Todynho, por exemplo, já está arrumando suas coisas. Questionada por Stéfani, a cantora disse que sabe que irá para eliminação, por não ter um bom histórico de desempenho nas provas do reality da Record TV.

Enquanto separava as coisas para ir colocando em sua bagagem, Jojo Todynho levou uma bronca de Stéfani: “Quem tem que fazer isso sou eu que tô na baia. Para de sofrer com antecedência”, disse a maquiadora.

Ué, não sou boa em prova, cara***. Tá ok, mas já vou adiantando a minha mala. Vou deixar as coisas organizadas. Amanhã vou lavar umas calcinhas para deixar no ok (…) Mas se eu for gente, sem problema algum. Se eu for, vou soltar fogos pelo c* também. Tô tranquila. É muita balela que eu não tô acostumada – respondeu Jojo Todynho.

Stéfani ainda lembrou que também não é boa de prova e que Jojo Todynho ainda tem vantagem sobre ela em A Fazenda 2020, já que a cantora já foi fazendeira, enquanto a maquiadora não ganhou nenhuma prova em A Fazenda 2020. A ex-MTV também disse que já não aguenta mais lamentações no reality: “Eu também cago pelos mimimi.”

Mateus e Mariano Discutem

Por falar em “mi mi mi” Mariano tenta conversar com Mateus para entender em que ponto do jogo o ator resolveu mudar seus pensamentos sobre alguns peões de A Fazenda 2020. O sertanejo acredita que o ator se aproxima das pessoas por um certo interesse.

Mateus, em sua explicação disse que conseguiu se entender com Lidi, depois de sua passagem pelo reality como fazendeiro. Já com Biel, o ator passou a ver o funkeiro com outros olhos depois que foi salvo de uma roça. E que não há interesse. Carrieri ainda citou Jake em suas explicações, afirmando que a Miss deu várias indicações de que ele não era sua prioridade na casa, votando em roça e o puxando para baia.