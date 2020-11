Prestes a encararem mais mais uma terça-feira de formação de roça, os peões de A Fazenda 2020 estão com a cabeça pegando fogo pensando em todas estratégias possíveis e imagináveis. Dessa vez, Stéfani e Lipe imaginaram que a ideia de Juliano Ceglia ir para roça e pedir para ser bloqueado na prova do fazendeiro seja uma estratégia para, que caso, Biel vá junto fique mais próximo de virar o líder da semana na quarta.

A desconfiança veio depois que o Jornalista se aproximou e pediu para que caso vá para a berlinda da semana, seja indicado direto para o voto do público e testar se está bem ou não na visão dos expectadores de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020 – Lipe e Stéfani Desconfiam de Plano de Biel

Confinados e voltados totalmente para o jogo, os peões de A Fazenda 2020 criam mil e uma teorias da conspiração entre eles mesmo. Dessa vez, Lipe e Stéfani estão mais do que desconfiado da conversa de Juliano Ceglia, de que caso vá para Roça, seja vetado da Prova do Fazendeiro e ir direto para eliminação.

A ideia do jornalista é testar sua popularidade perante os expectadores de A Fazenda 2020. Juliano Ceglia acredita que não está indo muito bem no jogo, já que as última eliminadas foram de seu grupo, Luiza Ambiel e Victória Villarim.

Essa semana, enquanto Mariano e Jakelyne estavam na academia de A Fazenda 2020, o jornalista pediu para ser vetado da Prova do Fazendeiro, caso vá para roça, e assim ir direto para eliminação. Mas Stéfani e Lipe estão desconfiando dessa estratégia de testar a popularidade.

Planos e Conspirações

Enquanto discutiam sobre os rumos do jogo, Stéfani e Lipe chegaram a uma hipótese de que esse pedido de Juliano Ceglia seja parte de um plano para que Biel vire fazendeiro de A Fazenda 2020.

Segundo eles, se Biel e Juliano forem juntos para roça a ideia, segundo eles, é abrir vantagem para o cantor que é mais ágil e rápido nas provas de ação: “Imagina Biel voltar de fazendeiro? Se eu não for pra roça hoje eu vou na próxima…”disse Stéfani. Lipe também sentiu perigo: “Eu tô fud***”

Medo de Estar Errado

Desde semana passada, Juliano Ceglia está um tanto quanto desapontado com os rumos do jogo, principalmente depois da saída de Victória Villarim. Mais cedo, Juliano disse para Jakelyne e Mariano suas intenções para as próximas semanas:

Não quero parecer arrogante, não quero que me entendam mal. Aqui foi a maior experiência da minha vida.

Em a Fazenda 2020, Juliano Ceglia já foi duas vezes Fazendeiro.

Juliano Ceglia Acredita Que Sairá do Reality

Se Lidi Lisboa acredita que estará que estará na próxima roça de A Fazenda 2020, Juliano Ceglia ainda é mais “pessimista”. O jornalista disse em conversa com Biel que acredita que estará com a família até o final da semana.

Só sei que muito provavelmente neste fim de semana eu estou em casa.

Biel ainda tentou animar o amigo: “Você não comanda isso. Você não tem poder sobre isso”.

Mas Juliano Ceglia foi enfático: “Eu sei. Mas o público vai querer que eu saia.” O jornalista está um tanto quanto desanimado com os rumos do jogo, principalmente dos desfalques das últimas semanas que causou uma baixa no “grupo minoria” liderado por Biel e que tem Juliano como um dos aliados.

Terça de Votos

Ao que tudo indica nessa terça-feira, Jakelyne irá indicar Juliano Ceglia. A própria Miss disse durante conversa com os internautas através de um aplicativo que pretende indicar quem “tem mais chances” de não voltar para jogo, já que dessa forma ela passa de indicadora a um alvo em A Fazenda 2020.

Já as mudanças do rumo do jogo estará nas mão de Lucas Selfie. O youtuber foi o grande vencedor do Prova de Fogo exibida na última segunda-feira. O poder da chama vermelha, que é escolhido pelo público, essa semana permitirá que seu detentor permita a indicação do terceiro lugar na roça. Ou seja, provavelmente a vaga que é da baia, poderá ser indicada por outra pessoa, e não exatamente pelo peão mais votado pela casa.

A Fazenda 2020 vai para sua oitava eliminação e o reality da Record, semana passada o jogo passou por grandes reviravoltas. Essa semana as dinâmicas estão fluindo sem polêmicas. Quais peões estrão na próxima roça hein? Essa é a pergunta que não quer calar. Vale lembrar que A Fazenda da Record irá até dezembro.