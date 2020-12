Uma reta final daquelas marcou o final de semana dos peões de A Fazenda 2020. E com as roças finais já encaminhadas, provas concluídas e toda tensão necessária para grande final na próxima quinta-feira, os peões decidiram dar um basta no nervosismo e resolveram cobrar um “biscoito” da produção do reality.

Mesmo disputando R$1,5 Milhão, Lidi Lisboa, Stéfani Bays, Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Tays Reis se uniram para pedirem para produção um pouco de relaxamento nessa reta final e pleitearam cervejas. Depois de implorarem e até ajoelharem diante das câmeras os peões tiveram seus desejos atendidos.

Desce Uma Cervejinha para os Peões de A Fazenda 2020

Chegar na reta final de A Fazenda 2020 não foi uma tarefa fácil, os peões tiveram que passar por muitas dificuldades: distanciamento da família, provas físicas dolorosas, dormirem na baia e encarar roças bem disputadas. A direção do reality da Record TV não facilitou a vida para eles.

Para pagarem suas quebras de regras os peões ficaram diversos dias sem água encanada, sem gás, sem café e até sem carne. Depois de toda uma jornada de três meses intensos o peões decidiram se rebelar. Para isso os seis participantes, juntos, quebraram uma regra do confinamento e fizeram uma “mini rebelião” para pedirem “latinhas de cervejas.”

O pedido veio depois dos seis peões que sobraram em A Fazenda 2020 tiveram que encarar as duas últimas formações de roças. A primeira que será decidida hoje terá Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa. Um peão será eliminado, restando dois finalistas.

A segunda roça, que será resolvida na terça, terá na berlinda Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays. Na quinta, os quatro finalistas disputarão o prêmio de R$1,5 Milhão.

Prova Cansativa

Mas antes da formação das roças finais em A Fazenda 2020, os peões tiveram um grande encontro com os ex-participantes do reality. Os eliminados surgiram para integrar as equipes dos remanescentes e quem vencesse a disputa, ajudaria o líder a ganhar um carro e uma vantagem na formação das roças finais.

Lipe contou com a ajuda de Lucas Selfie e Raissa Barbosa, e disputou o final da competição com Biel que contava com a ajuda de Rodrigão e Cartolouco. Além do carro zero, o ex-participante do De Férias com o Ex ainda teve a oportunidade de escolher primeiro o peão que iria disputar permanência em sua roça. O empresário escolheu Tays Reis e depois, Stéfani Bays.

Já Biel escolheu Jojo Todynho e, por definição de Lipe, terá que disputar a roça com Lidi Lisboa nessa segunda-feira em A Fazenda 2020.

Mas no final das contas, depois de ajoelharem e implorarem por algumas latinhas de cervejas depois de um final de semana cansativo, os peões conseguiram ter o pedido atendido pela direção do reality. Após quebrarem a regra de olharem para a câmera e conversarem com ela, eles receberam um sinal, o mesmo que da punição.

A produção de A Fazenda 2020 pediu para que eles se dirigissem até a dispensa, e lá eles retiraram dois baldes de cervejas. Todos pularam e gritaram de felicidade. Jojo que está com o joelho machucado, após a prova de quinta-feira disparou:

Minha perna até melhorou.

Para finalizar, os peões fizeram um grande brinde. Vale lembrar que, por enquanto, segundo pesquisas do portal UOL, para a roça de hoje, entre Biel, Lidi e Jojo, que sai é atriz, que até o momento tem apenas 10% de todos os votos.

Será que Lidi Lisboa terá força para reverter o jogo até a noite? A Fazenda 2020 terminará nessa quinta-feira, 17 e foi um dois maiores acertos na programação da Record TV. Por motivos de audiência, o reality chegou a ser esticado por uma semana, e a emissora ainda promete alguns programas especiais com os peões.