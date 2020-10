A Fazenda 2020 teve um final de semana marcado por brigas e discussões. Luiza Ambiel se desentendeu com Lidi Lisboa e Tays Reis. Mc Mirella fechou o tempo de vez com Lidi Lisboa e o bate-boca foi intenso. Mas nada superou o arranca-rabo entre as “amigas” Carol Narizinho e Raissa Barbosa.

Uma simples brincadeira fez com que o tempo fechasse e as amigas discutissem feio. A coisa ficou tão séria em A Fazenda 2020 que Raissa pulou por cima das camas e partiu para cima de Carol Narizinho gritando descontroladamente. A peoa teve que ser segurada por Victória e Lidi Lisboa. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 2020 Tem Briga Histórica Entre Amigas

Um simples bate-papo perto da área do banheiro entre Raissa, Carol Narizinho e Victória Villarim virou uma briga daquelas em A Fazenda 2020. Raissa chamou Carol de “patricinha” e a ex-Panicat não gostou. Carol explicou o significado do termo “patricinha” e disse que não tem nada a ver com a história dela, que é de muito trabalho e luta.

Mas a vice-Miss Bumbum 2017 não gostou da maneira que Narizinho lhe deu “a aula” e o tempo fechou. Depois de Raissa levantar a voz para Carol ainda perto do banheiro da sede a discussão continuou no quarto.

Raissa disse que não queria mais falar sobre o assunto em A Fazenda 2020. Carol Narizinho continuou resmungando sobre o caso até que a ex-panicat disse: “a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar“.

Nesse momento Raissa surtou e pulou as quatro camas em direção à Carol e ficou gritando na cara da ex-panicat que não fez nada a não ser ouvir. Raissa ficou tão descontrolada que foi segurada por Lidi Lisboa e Victória Villarim e não parava de repetir: “Tá falando que eu não tenho cabeça?”

Depois disso, Raissa foi retirada do quarto mas saiu chutando as portas em A Fazenda 2020 além de derrubar cadeiras e socar o sofá.

Raissa Sofre de Transtorno Borderline

Vale lembrar que esse não foi o primeiro surto que Raissa teve em A Fazenda 2020. A vice-Miss Bumbum 2017 já jogou água nos rostos de Biel e Cartolouco que também levou um banho de creme hidratante junto com Juliano Ceglia. Isso aconteceu depois que a peoa foi indicada para a roça achou que foi vítima de um complô de votos.

Logo nas primeiras semanas de A Fazenda 2020 fãs da modelo alertaram que Raissa sofre do Transtorno Borderline. Esse transtorno causa uma visão de acontecimentos mais intensa de seus portadores. Tudo é muito intenso e ampliado. Além disso, pessoas diagnosticadas com Transtorno de Brderline, em casos mais extremos pode levar o paciente a praticar automutilação, casos de agressão, abuso de substâncias químicas e 10% podem cometem suicídio.

Raissa foi diagnosticada e faz tratamento há cinco anos. Segundo sua equipe, a modelo toma medicação e seu problema psicológico está controlado. A produção de A Fazenda 2020 também tem ciência desse quadro psíquico da modelo.

Dinâmicas de A Fazenda 12

Na última segunda foi ao ar a Prova de Fogo onde Raissa participou junto com sua amiga, Stéfani Bays. A dupla quase ganhou a dinâmica, mas acabou perdendo para Lipe Ribeiro e Jakelyne Oliveira.

Como Stéfani era a participante e Raissa somente a ajudante, somente a ex-Participante do De Férias com o Ex foi para baia. Stéfani puxou junto com ela Tays Reis. Jojo Todynho também foi para a baia e levou Juliano Ceglia.

A formação da quinta roça de A Fazenda 2020 começa nessa terça-feira e dos quatro indicados, três disputarão na quarta-feira, a Prova do Fazendeiro. Mas antes de alguém da baia ser indicado, teremos que saber quem a fazendeira da semana irá indicar. Quem será que está na mira de Luiza Ambiel?