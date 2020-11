Foi uma das saídas mais emocionantes de A Fazenda 2020 até o momento. Lucas Selfie foi o eliminado do reality da Record TV na última quinta-feira. A emoção foi tamanha que o youtuber quebrou todos os protocolos e chegou a retornar para sede depois de ser anunciado que teria que deixar o programa.

Lucas voltou para a casa e deixou Marcos Mion falando sozinho no telão, todos os peões de A Fazenda 2020 saíram da casa para abraçar o youtuber. Com isso os confinados acabaram recebendo uma punição. Mas para alguns participantes a maior punição foi a eliminação de Lucas Selfie que deu no que falar. Vem saber o que rolou.

Lucas Selfie É Eliminado de A Fazenda 2020

Não deu para Lucas Selfie, o youtuber foi o nono eliminado de A Fazenda 2020 na noite da última quinta-feira. Na disputa com Jojo Todynho e Raissa, Selfie foi o menos votado pelo público.

Antes de ir parar na roça de A Fazenda 2020, Lucas Selfie sequer chegou a receber votos nas formações dos “paredões” do reality da Record TV. Querido por todos, depois que ouviu de Marcos Mion que foi o eliminado da noite, Lucas não resistiu ao ouvir os gritos dos colegas da sede para voltar e dar o último abraço. Todos saíram para dizer tchau para o youtuber. Marcos Mion ficou sem ação e teve que esperar o Selfie voltar para o deck.

Mas todo esse momento de fortes emoções acabou gerando uma punição para os participantes de A Fazenda 2020. Por descumprirem a regra e saírem da casa, todos os peões ficarão sem pó de café até terça-feira. Lucas Selfie chegou a brincar sobre a advertência recebida pelos os colegas que ficaram no reality: “Fica de herança.”

Lidi Lisboa Sofre com Eliminação

Uma das peoas que mais ficou abalada com a saída de Lucas Selfie foi Lidi Lisboa. Ontem mesmo, a atriz foi para a dispensa, sentou e desabou a chorar. Alguns peões foram tentar consola-la, mas Lidi estava muito emocionada e só falava em deixar A Fazenda 2020.

Lipe e Stéfani ficaram bem tristes também. Mas a tristeza de Lidi Lisboa ainda foi maior, a atriz passou praticamente o dia todo deitada, olhando para as fotos dos familiares e chorando.

Quero meu cabeçudo, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Chega, não tem mais sentido, não acredito que ele foi embora. O que será dos nossos dias? – disse Lidi.

Lipe e Mariano Também Comentaram A Saída de Selfie

Lipe e Mariano também ficaram bem tristes com a eliminação de Lucas Selfie em A Fazenda 2020. Lipe Ribeiro que já era amigo de Lucas antes de entrar no reality, disse que a forma de Lucas de analisar o jogo fará falta. O empresário chegou a comparar Selfie com Pyong Lee da edição do BBB desse ano.

Ele lembrava o Pyong do outro lá, porque ele deixava claro o jogo dele. Que ele foi fundamental pro jogo, foi. Ele deu uma polemizada que movimentou – disse Lipe Ribeiro.

Já Mariano lembrou que apesar dos desentendimentos com Lucas Selfie dentro de A Fazenda 2020, os dois irão se encontrar fora do reality.

Ele ajudou muita gente aqui, me ajudou pra ca*****. Coisas assim que eu jamais pensaria, ele deu vários toques. Falei que estava ansioso pra, na hora que saísse, encontrar com ele, tomar uma cervejinha, conversar pra ca*****, sem essa pressão – disse Mariano.

Na noite dessa sexta-feira, os pões terão mais uma festa dentro de A Fazenda 2020. Vale lembrar que nos últimos eventos os participantes já aproveitaram bem os shows de Xuxa, Fernando e Sorocaba, Latino e Joelma. Será que os peões terão ânimo para aproveitarem a balada?