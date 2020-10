A Fazenda 2020 continua a todo vapor, e depois de várias reviravoltas, os peões nem imaginam que a eliminação dessa quinta-feira está suspensa. Agora há pouco, Marcos Mion veio até as redes dizer que as decisões para corrigirem o erro da Prova do Fazendeiro e seus desdobramentos já foram tomadas.

Enquanto isso, os roceiros da semana de A Fazenda 2020, choram e planejam vingança em um possível retorno. De ontem para hoje, Tays já brigou com Biel e também já fizeram as pazes, Lipe tenta controlar o nervosismo e Victória diz que soltará os cachorros. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 2020 Promete “Arrumar a Bagunça”

Ninguém sabe ainda quais providências serão tomadas para arrumar a bagunça que a produção de A Fazenda 2020 causou na vida de seus peões essa semana. Depois de admitirem que houve sim um erro na contagem dos pontos da prova de ontem, Marcos Mion usou as redes sociais para informar os seguidores que as providências já estão tomadas e que o público saberá de tudo logo mais ao vivo.

Mion ainda abriu espaço para os internautas exporem suas ideias de como a produção de A Fazenda 2020 deveria agir para corrigir os erros. O público opinou de todas as formas: pediram uma roça dupla. Também chegaram a dar a ideia de manter imunidade para Jakelyne e Tays e manter a roça entre Victória e Lipe e até o Cartolouco aproveitou o bafafá para tentar voltar para o reality.

Peões Se Preparam Para Roça

Uma das mais abaladas com a roça (que aconteceria hoje) é Tays. A cantora baiana nem imagina que ela foi a vencedora da prova de ontem. A dona do hit já chorou e brigou com Biel nessa tarde de A Fazenda 2020.

Biel disse que a separação dos grupos é para proteger quem se gosta dentro de A Fazenda 2020. Tays discordou e reforçou sua ideia de que não deve haver complô no reality e sim uma troca de afinidades. Depois de se desentenderem, o casal meio torto fez as pazes. Biel chegou a abraçar Tays na dispensa e os dois trocaram beijos e abraços. O funkeiro chegou a preparar um lanche para sua crush.

Já Victória Villarim revelou para Juliano Ceglia que caso ela volte da roça e ouça alguma gracinha ela irá soltar os cachorros.

O roceiro mais tranquilo (aparentemente) é Lipe Ribeiro. O empresário chegou a prometer usar biquíni na próxima festa, caso retorne da eliminação. Lucas Selfie também entrará na onda.

Veja na Íntegra o Comunicado Divulgado pela Record TV