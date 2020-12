Últimas horas em A Fazenda 2020, os peões já estão bem cansados, mas é claro que para os finalistas a sensação de chegar ao pódio do programa é indescritível. Com o feedback positivo de alguns peões eliminados e que depois voltaram para atividades do reality, Jojo Todynho aparenta tranquilidade depois de semanas de trevas.

Nessa última madrugada, sem sono, a cantora adiantou o almoço, depois andou por alguns espaços da sede de A Fazenda 2020, arrumando alguns objetos como se já fosse uma despedida de uma das maiores figuras que já passou pelo reality da Record TV. Vem saber o que rolou.

Jojo Anda em A Fazenda 2020 Em Clima de Despedida

Sozinha, sem insônia e ansiosa, Jojo Todynho perdeu o sono na última madrugada em A Fazenda 2020. A cantora que chegou na final do reality repetiu inúmeras vezes nas últimas semanas que estava “cansada, desgastada e respirando por aparelhos” agora parece (um pouco) mais aliviada.

A volta dos eliminados para algumas dinâmicas dentro da casa fez com que Jojo Todynho ganhasse mais confiança. Limitados a passarem poucas informações aos ainda confinados, muitos ex-peões se desculparam com Jojo por desentendimentos o que indicou para a peoa: “que ela não estava maluca em sua tese.”

Mateus Carrieri, por exemplo, foi um dos peões que se desculpou com Jojo pela “derrapada” na reta final de A Fazenda 2020, mas afirmou que a cantora está cheio de fãs do lado de fora.

Mesmo assim, Jojo ainda está bem nervosa com o programa final que irá ao ar na noite dessa quinta-feira. Nessa madrugada, Jojo andou de um lado para o outro, com um ar de despedida em seu semblante.

Programa Cheio de Emoção

Depois de adiantar o almoço, Jojo Todynho andou de um lado para o outro na madrugada de A Fazenda 2020. Saiu da sede e foi até a piscina onde arrumou algumas almofadas. Antes de dormir, Jojo também arrumou a sala, lavou, secou e guardou a louça.

Durante a tarde de ontem, os peões foram surpreendidos com o recebimento de uma caixa surpresa. Dentro, o finalista recebia uma carta que contava como estava a vida dele fora de A Fazenda 2020, sobre saudades e a expectativa do retorno. Jojo recebeu a visita se sua amiga melhor amiga Renata. A cantora também ganhou um porta-retrato com a foto de sua avó, de quem tanto fala.

Biel recebeu a visita da irmã. Stéfani ganhou uma surpresa da mãe, que lhe trouxe sua boneca preferida. Já Lipe Ribeiro, além de poder ver de longe a sua namorada, Ya, recebeu uma placa de seu quarto e aproveitou o momento para pedir a mão da amada em casamento. Foi um dos momentos mais bonitos da temporada de A Fazenda 2020.

Como Será a Final

Marcos Mion já adiantou que logo no primeiro bloco, um dos peões será eliminado. Mas a votação para o grande prêmio de A Fazenda 2020 ainda continuará aberta até os momentos finais da transmissão ao vivo.

Todos os participantes estarão presentes na atração, mas ainda não informaram como será essa disposição no cenário. Ontem os peões foram surpreendidos com um show exclusivo de Wesley Safadão. A Record TV também não disse se terá alguma atração musical ao vivo.

A emissora também não revelou se terão outros prêmios para o segundo, terceiro e quarto lugar, além do grande prêmio de R$1,5 Milhão. Geralmente apenas o segundo lugar costuma ser acariciado com algum mimo, nas edições anteriores entregaram um carro 0km.

Com o grande sucesso de A Fazenda 2020, pode ser que as outras posições ganhem algum prêmio em dinheiro. Também não foi revelada nenhuma participação dos finalistas no programa de Rodrigo Faro que acontecerá no próximo domingo.