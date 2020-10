Depois de uma roça marcada por reviravoltas e duras escolhas, A Fazenda 2020 teve uma madrugada marcada por tretas e cobranças. Um dos destaques foi para a briga entre Lipe Ribeiro e Lucas Selfie, os amigos se estranharam e decidiram romper a parceria do reality da Record.

Mas também teve peão da roça que não gostou de ser vetado da Prova do Fazendeiro, foi o caso de Biel que emendou uma discussão com Jakelyne após chegarem na sede. Quem também ficou decepcionada com Lipe, foi Lidi Lisboa que comentou o caso com Lucas. E Tays Reis foi às lagrimas por correr o risco de ir para eliminação com seu crush.

Madrugada Tensa em A Fazenda 2020 Após Formação da Roça

Apesar de toda tranquilidade que o campo pode trazer para as pessoas, que ficam em contato com o verde e os animais, A Fazenda 2020 causa efeito contrário nas pessoas e deixa os participantes “virados nos Jiraiya” principalmente depois de uma formação tensa de roça.

Um dos mais irritados era Biel, que depois de ser puxado para roça por Carol Narizinho, foi vetado da Prova do Fazendeiro por Mariano. Biel chegou “dando coices” e disparando indiretas para todos os cantos. O cantor disse que o sertanejo teve uma ação covarde por veta-lo e preferir disputar uma suposta prova de força com as meninas.

Jakelyne tomou as dores do seu amado e chamou Biel para o embate em A Fazenda 2020, mas o cantor não quis saber de conversas e ficou só nas reclamações. A Miss Brasil então abriu seu coração com a amiga Jojo Todynho. Jake acredita que através das indiretas, Biel tenta transformar Mariano em vilão e colocar o público contra o sertanejo.

O que me incomodou é que ele falou uma frase pra mim que precisa pensar nas coisas que eu falo porque qualquer palavra pode colocar o público contra uma pessoa. Então, o que você falou pode gerar polêmica. Aí, ele entrou aqui e entrou uma polêmica usando a frase: ‘o Mariano é covarde porque tirou o único homem da prova e vai disputar com mulheres. Vai jogar o público que não tem nada pra votar contra ele.

Quebra de Amizade

Outra coisa que azedou em A Fazenda 2020, após a formação da Roça, foi a parceria entre Lipe Ribeiro e Lucas Selfie. O ex-De Férias com o Ex da MTV disse que seu amigo youtuber não facilitou sua vida e deixou ele em uma sinuca de bico ao ter que optar por separar o casal no Resta 1. Lucas Selfie disse que sua intenção era proteger Lidi Liboa e não Jakelyne e Mariano.

A conversa acabou com troca de xingamentos e os dois decidiram que a partir de agora será cada um por si dentro de A Fazenda 2020. Vale lembrar que horas antes da votação, Lipe Ribeiro chegou a dizer para Lidi Lisboa que caso seu poder fosse de imunidade ele daria para ela. No entanto, após escolher ficar com o poder da chama vermelha, resolveu proteger Lucas Selfie.

Aliás, Lucas Selfie, abriu o jogo com Lidi Lisboa, que não entendeu porque Lipe lhe prometeu uma imunidade.

O objetivo era te botar na roça. Eles estão putos porque eu salvei você e não salvei eles. Se não está claro, agora tá. Essa é a coisa toda. Na hora de fazer a ceninha pra salvar a Lidi, todo mundo tempo. Eu não estou nessa ceninha deles – disparou o youtuber para a atriz.

Choro na Cama

Para finalizar a noite da confusão de A Fazenda 2020. Tays Reis chorou na cama por estar na roça com seu affair, Biel: “O que eu mais queria aconteceu: ir para a roça com Biel. Sempre falei isso. Tudo o que não quero é ir para roça com ele.”

Na noite dessa quarta-feira, Tays, Mariano e Carol disputarão a liderança na Prova do Fazendeiro. Biel já está na eliminação.