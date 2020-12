Com o último episódio da temporada de A Fazenda 12 indo ao ar na noite dessa quinta-feira, 17, todas as atenções estarão voltadas ao BBB 21. E para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, o todo poderoso do reality da Globo, Boninho decidiu liberar uma imagem inédita da atração.

Na foto publicada por Boninho, a gente consegue visualizar uma porta bem colorida. Não dá para entender muito bem se é para pessoas ou para objetos. Já em outra imagem, essa vazada, é possível ver um dos quartos com diversas camas e uma decoração puxada para o rosa. Vem saber o que rolou.

BBB 21 Tem Imagens Exclusivas Liberadas Por Boninho

Na noite dessa quinta-feira, a Record TV irá levar ao ar o último episódio da temporada de A Fazenda 12. Nos últimos três meses, a emissora do Bispo ocupou o “espaço de reality da TV brasileira” e agitou as redes sociais movimentando torcidas e criando burburinhos sobre os famosos confinados. Agora acabou. Já a partir de amanhã, a atenção estará totalmente voltada para a estreia do BBB 21, na Globo.

Marcada para começar dia 25 de janeiro, depois de A Força do Querer, Boninho promete uma temporada cheia de emoção e com “famosos impensáveis.” E todo ano o público sempre fica curioso para saber sobre as novidades do programa. Para aliviar a ansiedade dos fãs, duas imagens estão circulando nas redes sociais e mostram alguns detalhes de como será a casa mais vigiada do Brasil nos próximos quatro meses.

A primeira imagem foi divulgada pelo próprio Boninho, e mostra uma entrada, que ainda não se sabe se é para pessoas ou para objetos. A mistura de cores “berrantes” chamou a atenção do público que, logicamente, fizeram questão de palpitar.

“Acho que é um dos quartos” disse um internauta. “Parece o Castelo Rá-Tim-Bum” brincou outro seguidor. “Quarto Patati Patatá” disparou outro fã.

Já outra imagem que circula pelas redes mostra claramente um quarto com algumas camas cobertas com edredons nos tons azul bebe e rosa. Essa imagem não foi confirmada pelo diretor do BBB 21 se é mesmo do programada.

Boninho Faz Postagem Enigmática e Público Aponta Provocação à Fazenda 12

Se você está ansioso para a estreia do BBB 21, você não é o único. Boninho também parece que não aguenta mais guardar os segredos dos futuros confinados do reality show mais famoso do Brasil.

Mas enquanto esse dia não chega, os fãs de reality show vão saciando suas vontades de atrações assistindo A Fazenda 12, que inclusive vem dando ótimos resultados para a RecordTV.

No entanto, uma grande polêmica tomou conta das redes sociais na última noite de quarta-feira. A prova para definir quem seria o último fazendeiro da temporada foi marcada por “furos” e erros de contagem por parte da produção e também da direção. A principio, Jojo Todynho foi anunciada como vencedora da dinâmica, mas depois de alguns minutos, Marcos Mion entrou na casa, avisando a todos que a prova seria reavaliada devido a conflitos e divergências nas contagens de pontos. Isso já deixou os fãs tanto da Fazenda como do BBB de orelha em pé.

Depois de três horas, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foram convocados ao ginásio de provas e foram informados que a dinâmica estava inacabada e que Jojo e Sté teriam que finalizar a Prova do Fazendeiro. Jojo, que é asmática, já havia pedido assistência médica e chegou a falar que não completaria a prova, mas após insistencia de Mion e Lipe a cantora entrou no jogo novamente. Mesmo assim, Stéfani levou a melhor.

Ao mesmo tempo que a produção de A Fazenda tentava reverter as atrapalhadas, direto da sua casa, Boninho, diretor do BBB 21, fazia uma postagem enigmática: “Estou torcendo pra janeiro chegar logo.”

Imediatamente os fãs apontaram uma indireta do chefe do BBB 21 para a produção da RecordTV: “Vc não aguenta mais ver prova mal explicada na #Fazenda, né? Te entendo”, disse um jornalista. “Pra mostrar pra uma certa emissora e um certo diretor como realizar prova com regra bem clara e explicada que não deixe dúvida em ninguém” disse outro seguidor. “Mostra pra Record como se faz um reality tio Bonis” brincou outro expectador.