Um dos nomes mais famosos de todas as temporadas do BBB que a Globo já exibiu até hoje, sem sombras de dúvida é de Boninho. O diretor é autoridade máxima em todos os realities shows da emissora dos Marinhos e isso exige muita rigidez e exigência pela excelência.

E o sucesso de A Fazenda 12 na RecordTV vem acompanhada de algumas falhas históricas também, principalmente no quesito provas. Na noite da última quinta-feira, o reality rural virou alvo de críticas após errar crucialmente na contagem de pontos e o público não perdoou. Quem fez uma postagem enigmática foi o diretor do BBB, Boninho e os internautas apontaram uma “provocação.”

Boninho Faz Postagem Enigmática e Público Aponta Provocação à Fazenda 12

Se você está ansioso para a estreia do BBB 21, você não é o único. Boninho também parece que não aguenta mais guardar os segredos dos futuros confinados do reality show mais famoso do Brasil.

Mas enquanto esse dia não chega, os fãs de reality show vão saciando suas vontades de atrações assistindo A Fazenda 12, que inclusive vem dando ótimos resultados para a RecordTV.

No entanto, uma grande polêmica tomou conta das redes sociais na última noite de quarta-feira. A prova para definir quem seria o último fazendeiro da temporada foi marcada por “furos” e erros de contagem por parte da produção e também da direção. A principio, Jojo Todynho foi anunciada como vencedora da dinâmica, mas depois de alguns minutos, Marcos Mion entrou na casa, avisando a todos que a prova seria reavaliada devido a conflitos e divergências nas contagens de pontos. Isso já deixou os fãs tanto da Fazenda como do BBB de orelha em pé.

Depois de três horas, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foram convocados ao ginásio de provas e foram informados que a dinâmica estava inacabada e que Jojo e Sté teriam que finalizar a Prova do Fazendeiro. Jojo, que é asmática, já havia pedido assistência médica e chegou a falar que não completaria a prova, mas após insistencia de Mion e Lipe a cantora entrou no jogo novamente. Mesmo assim, Stéfani levou a melhor.

Ao mesmo tempo que a produção de A Fazenda tentava reverter as atrapalhadas, direto da sua casa, Boninho, diretor do BBB, fazia uma postagem enigmática: “Estou torcendo pra janeiro chegar logo.”

Imediatamente os fãs apontaram uma indireta do chefe do BBB para a produção da RecordTV: “Vc não aguenta mais ver prova mal explicada na #Fazenda, né? Te entendo”, disse um jornalista. “Pra mostrar pra uma certa emissora e um certo diretor como realizar prova com regra bem clara e explicada que não deixe dúvida em ninguém” disse outro seguidor. “Mostra pra Record como se faz um reality tio Bonis” brincou outro expectador.

Boninho Fala Sobre Possível Participação de Raissa no BBB 21

Com certeza você lembra de algum brother ou sister que saiu do Big Brother Brasil em março/abril e em setembro do mesmo ano já estava confinado em A Fazenda da Record TV. Isso aconteceu, entre outros, com Ana Paula Renault, Marcos Härter, Matheus Lisboa e Hariany Almeida. Agora o processo inverso pode acontecer no próximo BBB 21, que estreia em janeiro na Globo.

Acontece que antigamente, o BBB, teoricamente, só confinada pessoas totalmente desconhecidas do grande público. Com o novo formato, testado e aprovado, onde se mistura anônimos e famosos, trazer um personagem de sucesso de A Fazenda para o BBB 21 pode ser viável, ainda mais que a Globo não se prende mais a amarras do passado onde artistas que estavam em outras emissoras, não pisavam tão cedo na TV dos Marinhos.

E o público da internet está se mobilizando para que isso aconteça. Fãs de Raissa Barbosa, que foi eliminada de A Fazenda 12 há duas semanas estão lotando os comentários de Boninho para que a vice-Miss Bumbum 2017 entre no BBB 21. Raissa chamou a atenção do público por enfrentar simultaneamente as dificuldades de um reality de confinamento com pessoas que não tinha intimidade e lutar com seu diagnostico de Síndrome de Borderline, que descobriu há alguns anos.

Isso fez com que a modelo tivesse crises de fúria durante A Fazenda 12, mas que foram superadas com a ajuda de alguns amigos do reality da Record, e também com o apoio médico que os participantes recebem. Com toda essa força e simplicidade, Raissa conquistou uma legião de fãs que querem vê-la em outro canal e em outro confinamento, o BBB 21, que estreia em janeiro.

Boninho não ignorou o pedido dos fãs (que foram muitos) e deu uma resposta neutra: “respeito a torcida de vocês.” Não foi um “sim” esperado pelo público, mas também não foi um “não” mais direto, como diretor já fez com outros nomes citados pelos jornalistas.