Participantes de A Fazenda 13 serão os melhores

Todos estamos esperando para saber quem são os Participantes de A Fazenda 13 e o diretor do programa, Rodrigo Carelli, contou no “Link Podcast” esta edição da Fazenda contará com participantes que surpreenderá muito o público.

Acho que esse é o melhor elenco que a gente já montou. Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar de um reality show mais do que nunca. Então, temos uns nomes que realmente a gente achava que nunca ia conseguir e conseguimos.

O diretor contou ser frequentemente procurado por artistas que desejam entrar em “A Fazenda”, mas na hora “H” de assinar o contrato impõe dificuldades absurdas.

Um dos exemplos, foi o caso da socialite Narcisa Tamborindeguy que estava acertada que entraria no programa, mas retrocedeu pelo fato de não poder ter sua equipe à disposição no confinamento.

O curioso foram os que falaram que iam fazer, mas depois, na sequência, falavam assim: ‘Vai entrar o maquiador, né? Vai ter o cabeleireiro? Vai ter sei lá o que’. Posso falar o nome, pois ela não vai ficar chateada. Ela falou que desse jeito [sem regalias], não conseguia, que é a Narcisa Tamborindeguy. É o nosso sonho, mas é impossível, porque ela gostaria de ter essa estrutura, tem vários que não vivem sem essa estrutura.

O diretor ainda falou que quem quer participar do reality, precisa ter coragem e que não é fácil ganhar o 1,5 milhão de reais.