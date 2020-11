Prova do Fazendeiro Roça 11 exigiu força, agilidade, mira e paciência dos peões que estavam na roça em A Fazenda 12. Mateus Carrieri, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa tiveram que mostrar muito esforço para completar a tarefa que tinha quatro fases.

E quem se deu melhor foi Mateus Carrieri que ditou um ritmo e segui a prova até o fim sem desanimar. Antes de vencer a Prova do Fazendeiro Roça 11, o ator chegou a participar de outras seis provas no reality sem conquistar nenhuma. Vem saber qual foi a reação de sua “inimizade” no reality, Lidi Lisboa.

Prova do Fazendeiro Roça 11 Consagra Mateus Como Líder de A Fazenda 12

Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e foi exatamente o que aconteceu com o ator, Mateus Carrieri em A Fazenda 12. O ator chegou a participar de seis provas entre disputa pela liderança e também para conseguir o Lampião do Poder, mas não conseguia nada e só ficava desapontado. Mas o jogo virou na Prova do Fazendeiro Roça 11, Mateus conseguiu se sair melhor na dinâmica e venceu Lidi Lisboa e Raissa Barbosa.

A Prova do Fazendeiro Roça 11 tinha quatro etapas. Na primeira os peões tinham que movimentar uma taga através das correntes até liberarem bolas. Pegando duas bolas por vez, eles tinham que acerta-las em um cesto. Depois disso ele passavam por uma espécie de cama elástica e tinham que pegar duas letras.

Com as letras nas mãos, através de um bastão ele tinham que encaixar as letras em um suporte alto, através de um bastão com gancho. O objetivo da junção das letras era formar o nome “Natucor 12 %”. Para finalizar, os peões tinham que acertar uma bola em cima de cada letra e deixa-las paradas em cima de outro suporte.

Mateus começou a Prova do Fazendeiro Roça 11 com uma boa vantagem, seguido de Raissa que no início mostrou bastante garra, mas ao decorrer da dinâmica foi cansando. Já Lidi Lisboa se enroscou na primeira etapa e demorou para conseguir liberar as bolas.

Jojo Passa Chapeu Para seu Amigo

Na casa, todos os outros peões estavam ansiosos para descobrir quem seria o vencedor da Prova do Fazendeiro Roça 11. A duvida também era para descobrir quem irá disputar a eliminação com Mariano, que foi vetado da dinâmica por Lidi Lisboa, durante a votação na última terça-feira.

Animado, Mateus chegou tocando o sino e recebendo o carinho de todos da casa. Raissa ficou desapontada e um tanto quanto sem-graça, sendo amparada por sua amiga Stéfani. Já Lidi Lisboa fechou a cara e não quis saber de conversas se dirigindo direto para o quarto.

Mateus Carrieri começou a explicar para os peões como foi a Prova do Fazendeiro Roça 11, até que Jake lembrou Jojo, que a funkeira deveria fazer a “celebração de passagem de chapéu” para o amigo. E foi exatamente o que Jordana fez.

É com muita honra e prazer que eu passo o chapéu pro meu parceiro daqui pra vida. Meu amigo, meu irmão, isso foi uma realização pra você. Todos os seus filhos te amam e Deus não ia deixar você ir para roça mais uma vez.

Noite de Eliminação

As duas peoas que perderam a Prova do Fazendeiro Roça 11, Lidi e Raissa, se juntaram com Mariano. Agora um dos três terá que deixar a disputa do reality que premiará o vencedor com R$1,5 Milhão.

Segundo pesquisa do Portal UOL, até a manhã dessa quinta-feira, a apuração apontava que Mariano era o mais votado para ficar na casa, seguido de Lidi Lisboa e Raissa. No entanto a diferença entre os três era mínima e os roceiros estavam com suas porcentagens na casa dos 30%. Quem será que sai?