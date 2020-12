Algo inédito aconteceu em A Fazenda 12 na Record TV, Lidi Lisboa superou todos osbstáculos e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 12 na última quarta-feira. A dinâmica exigiu agilidade e rapidez, e a atriz conseguiu reunir todas as qualidades necessárias e agora é a líder do reality.

Ao vencer a Prova do Fazendeiro Roça 12, Lidi quebra o favoritismo de Jakelyne Oliviera, que iria para sua quinta liderança na casa, um recorde absoluto. Mas não rolou, agora Jake, Jojo e Biel se enfrentam e uma das eliminações mais concorridas até o momento em A Fazenda.

Prova do Fazendeiro Roça 12 É Vencida por Lidi Lisboa

Demorou, e demorou muito, mas Lidi Lisboa conseguiu vencer uma dinâmica em A Fazenda 12. A atriz, que já se mostrou não ser boa em tarefas que exigem rapidez, agilidade e concentração, derrubou todo o favoritismo de Jakelyne e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 12.

A gincana organizada pela produção de A Fazenda 12, tinha quatro estações. Primeiro as peoas passaram por uma prova de mira, e tiveram que acertar sacos de areia nas cestas. Na sequência, elas organizavam pinos em uma mesa e os derrubavam através dos discos.

Ainda, na Prova do Fazendeiro Roça 12, Jake, Lidi e Jojo tiveram que mostrar que eram boas em equilíbrio, e levaram uma bolinha de um lado para o outro através de uma trave. Por último, em um painel, ela foram desafiadas a encaixar engrenagens e girar uma manivela. Lidi Lisboa superou Jake e Jojo e voltou para a sede como a grande fazendeira da semana.

Agradecimentos e Dor

Durante a prova, já quase na reta final, Jakelyne acabou sofrendo um pequeno acidente e torceu o pé. A Miss Brasil chegou a se sentar no chão de tanta dor. Marcos Mion anunciou que Lidi venceu a Prova do Fazendeiro Roça 12, e a atriz ficou sem reação e não comemorou a vitória ao ver a amiga sentada no chão com dor.

Depois disso, Jake falou que estava tudo bem, e Lidi Lisboa comemorou a vitória com seu jeito personalizado de rir das coisas e fazer auto deboche. A atriz também lembrou que a data da prova é aniversário de sua mãe e dedicou sua vitória a ela: “Hoje é aniversário da minha mãe, eu tinha que ganhar.”

Pedidos de Permanência em A Fazenda 12

Assim que Lidi Lisboa foi declarada campeã da Prova do Fazendeiro Roça 12, Jake, Biel e Jojo Todynho tiveram que fazer suas defesas para continuarem no jogo.

É isso aí, família. Muito boa noite. Licença para estar chegando na casa de vocês. Mas uma missão, hein. Fiquei muito tempo sem pedir voto para vocês e espero que a gente esteja na atividade pra correr atrás do nosso objetivo. Quem tem intimidade aqui, comigo, sabe o quanto eu superei as expectativas aqui dentro. Já contrariei estatísticas, tá ligado? Vocês me trouxeram de três roças, batemos dois recordes. Nessa (Prova do Fazendeiro Roça 12), infelizmente, não pude voltar fazendeiro para defender a gente. Agora eu dependo de você que está aí em casa. Vamos virar a noite hoje, fazer mutirão e vamo embora. É sem parar votando. É reta final. Não tem mais o que fazer, não tem mais pra dizer do que já foi dito e feito. Então, agora é votar, família. Estamos perto da final. Amanhã estou sentado no banquinho esperando vocês.

Na sequência foi a vez de Jakelyne

Boa noite, meu Brasil. Acredito que Deus me trouxe aqui para um propósito. Nessa caminhada, teve erros e acertos, mas, principalmente, teve evolução como pessoa e ser humano. Peço encarecidamente pra você, que está em casa, se você se identificou comigo, com a minha pessoa. Eu tô jogando com o meu coração e estou sendo 100% eu. Então, se estão gostando de mim como pessoa e querem que eu continue, peço, por gentileza, votem pra eu ficar. Isso está sendo um sonho. É muito difícil, mas estou grata a Deus para estar aqui. Então, peço, por favor, meu Brasil e meu centro-oeste. Votem em mim. Isso está sendo um sonho.

E por último foi a vez de Jojo Todynho, que destacou seus erros e acertos dentro de A Fazenda 12. A cantora já foi líder da semana no reality mas não conseguiu vencer a Prova do Fazendeiro Roça 12: