A Prova do Fazendeiro Roça 13, foi a última dinâmica para consagrar o líder do reality rural da RecordTV. Mas como de costume, a prova além de não trazer nada de interessante, ainda provocou muita confusão e erro de cálculos por parte da produção o que provocou a nomeação de Jojo Todynho como fazendeira, mas depois as coisas mudaram.

Após Lipe Ribeiro se queixar de que a contagem da Prova do Fazendeiro 13 estava errada, Marcos Mion não acabou não confirmando a vitória de Jojo e depois de três horas convocou os três roceiros a comparecerem no complexo de atividades de A Fazenda para terminarem a dinâmica. Stéfani e Jojo tiveram que completar a sequência e a maquiadora se consagrou como última fazendeira da temporada.

Prova do Fazendeiro Roça 13 É Marcada Por Erros E Lambança da Produção

Uma dinâmica “sem pé nem cabeça” foi escolhida pela direção de A Fazenda 12 para coroar o último líder do reality da RecordTV. Mas a Prova do Fazendeiro Roça 13, além de não trazer nada de interessante e inovador, ainda acabou gerando erros de cálculos que deram o título de fazendeira, indevidamente para Jojo, por poucas horas.

Na dinâmica preparada pela produção, Stéfani, Lipe e Jojo tinham que pegar bolinhas e atravessarem uma pista preenchida com três obstáculos gigantes e giratórios, Dois deles lembravam uma catraca e outro um círculo formado por dois arcos.

Ao final dessa pista, os roceiros ainda tinham que jogar bolinhas em um painel giratório e rasgarem os círculos de papel das cores de seus adversários. Jojo ficou com a cor amarela, Lipe com a cor verde e Stéfani com a cor roxa. Venceria a Prova do Fazendeiro Roça 13, a cor que sobrasse sem ser rasgada pelas bolinhas dos adversários. Bem confusa.

Mas os peões deram início a prova. Jojo foi a que mais teve dificuldade em atravessar os obstáculos, em vários momentos ela reclamou que estava cansada devido sua asma. Em determinado momento ela chegou a cair e a enroscar a perna e um dos objetos giratórios, e foi socorrida por Lipe Ribeiro. Ao final a cantora pediu atendimento médico, devido ao cansaço e a falta de ar.

Lipe e Stéfani foram mais rápidos e travaram uma disputa desde o início da Prova do Fazendeiro Roça 13. A dificuldade maior dos peões era acertar o círculo de papel dos adversários com a bolinha. E foi essa parte da dinâmica que gerou toda confusão. Ao final da primeira parte da prova, Jojo foi nomeada como fazendeira, mas logo na sequência, Marcos Mion disse que a produção de A Fazenda 12 iria reavaliar a prova.

Segunda Parte do Jogo

Depois de três horas de análises a produção de A Fazenda 12, chegou a conclusão de que, de fato, tinham errado na contagem dos círculos de papeis estourados. Jojo, Lipe e Stéfani foram convocados a comparecerem novamente ao campo de provas.

Marcos Mion admitiu o erro da produção e disse que pela contagem de círculos coloridos estourados, Lipe já estava eliminado. Mas Jojo e Stéfani ainda tinham que completar o jogo e definir quem venceria a Prova do Fazendeiro Roça 13.

Cansada e com dores, Jojo hesitou em desistir e entregar o chapéu para Stéfani sem completar a prova, mas foi convencida por Mion e Lipe a atravessar a pista com obstáculos mais uma vez. No entanto, Stéfani foi mais rápida e se consagrou campeã da dinâmica.

Agora, na noite dessa quinta-feira, Jojo, Mariano e Lipe enfrentarão a última eliminação de A Fazenda 12. Semana que vem, será definido quem será grande campeão da temporada do reality da RecordTV e que levará para casa o prêmio de R$1,5 Milhão. Qual é o seu palpite?