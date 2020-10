Provas dentro de A Fazenda são famosas por exigir agilidade e rapidez de seus participantes. Mas dessa vez a equipe de produção do reality da Record TV resolveu pegar mais leve e deixou A Prova do Fazendeiro Roça 4 com um jogo que misturou raciocínio e um pouco de sorte. Luiza Ambiel saiu na frente e venceu a dinâmica de perguntas e respostas.

Em um “tabuleiro” que envolveu uma escada e uma plataforma, Luiza, Biel e Cartolouco tinham que responder perguntas sobre o que os participantes da casa achavam sobre ele. Conforme acertassem subiam um degrau e depois desciam até tocar o sino. Com perguntas desconfortantes, a ex-banheira do Gugu acertou mais vezes e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 4 de A Fazenda 12.

Prova do Fazendeiro Roça 4 Dá Poder de Liderança para Luiza Ambiel

Disputar uma roça com Jojo Todynho e Biel não deve ser nada agradável. Como Jojo foi bloqueada por Biel da Prova do Fazendeiro Roça 4 por Biel e foi direto para a berlinda, o jeito era vencer a disputa ou torcer para Biel virar líder. Talvez seja isso o que Luiza e Cartolouco tinham em suas mentes.

No entanto Biel, desde o começo da Prova do Fazendeiro Roça 4, ficou em último lugar. O que mostrou que ele tem pouca ideia do que os seus colegas pensam dele na casa.

A prova era um quiz em que as alternativas de respostas eram sempre Biel, Luiza e Cartolouco. Na primeira parte, perguntas como: “quem deveria deixar a prova e ir direto para a eliminação” eram feitas para eles e para os peões dentro da casa. Quem acertasse o que a maioria da casa respondeu, avançava um degrau.

Na segunda parte da Prova do Fazendeiro Roça 4, a dinâmica das perguntas e respostas eram as mesmas. No entanto, Juliano Ceglia, sorteava bolinhas que definiam a ordem de quem responderia primeiro. Luiza ficou com a cor verde, Biel, amarelo e Cartolouco roxa. A cada rodada era sorteada uma sequência de bolinhas.

Cartolouco Quase Empata com Luiza em A Fazenda 12

Em um determinado momento do jogo, Cartolouco quase chegou a empatar com Luiza Ambiel, mas por sorte, a ex-banheira do Gugu garantiu a vitória da Prova do Fazendeiro Roça 4 com vantagem de duas casas à frente.

Agora Biel, Jojo Todynho e Cartolouco decidem a quem ficará em A Fazenda 12 pelos votos do público. A eliminação acontece na noite dessa quinta-feira.

Depois de realizarem a Prova do Fazendeiro Roça 4, Luiza Ambiel decidiu comemorar a vitória dando um pulo na piscina. Ela tocou o sino e comemorou a vitória ao lado de Stéfani Bays, Raissa Barbosa, Carol Narizinho, Victória Andrade e Mc Mirella.

Já Lidi Lisboa e Mariano não gostaram nada de terem Luiza Ambiel como Fazendeira por uma semana. A atriz brigou feio com a ex-Banheira do Gugu na tarde de ontem por causa de baldes. Já Mariano se desentendeu com a modelo durante a votação na última terça-feira.

Eliminação em A Fazenda 2020

Após vencer a Prova do Fazendeiro Roça 4, além de ter poderes de indicação, Luiza também vai determinar qual peão fará determinada atividade. Por enquanto, Jakelyne, Rodrigão, Carol e Juliano já foram Fazendeiros.

Na última Roça, com Rodrigo, Biel e Raissa, A Fazenda 12 conquistou quase meio bilhão de votos, atingindo um recorde de interação com o público desde a primeira temporada. Agora a expectativa com o público é grande, já que nomes poderosos como Jojo Todynho e Biel se enfrentarão. Famosos como Bruno Gagliasso e Deborah Secco já disseram que torcem por Jojo. Nenhuma celebridade mostrou torcida para Biel. Cartolouco não possui um fã base tão grande. Quem será que sai?