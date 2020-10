Não foi uma tarefa fácil, a dinâmica exigiu equilíbrio, agilidade e pontaria dos peões. E foi Mariano que se saiu melhor e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 5. Agora, Tays, Biel e Carol Narizinho estão literalmente na Roça e disputam os votos do público para continuarem no reality rural da Record TV.

A Prova do Fazendeiro teve como tema uma marca de tinturas de cabelo que patrocina A Fazenda 12. Mariano, Tays e Carol tiveram que passar por três estações, com os pés amarrados e concluir o processo de preparo da tintura por seis vezes. Vem saber o que rolou.

Prova do Fazendeiro Roça 5 Faz Mariano Virar Líder

Mariano talvez tenha acertado em seu raciocínio de tirar Biel da Prova do Fazendeiro Roça 5 na votação de terça-feira. O sertanejo alegou em sua justificativa que estava tirando o cantor da dinâmica, pensando que ele seria um forte concorrente caso a prova fosse de agilidade. E ele estava certo.

A produção da Fazenda 12 preparou a prova e usou como tema, uma marca de tintura de cabelos que patrocina o programa. A Prova do Fazendeiro Roça 5 tinha três estações. Na primeira os peões tinham que acertar um saquinho de peso em um alvo no alto para liberarem a tintura.

Depois disso, com os pés amarrados, eles tinha que se dirigir até um reservatório de água e puxar a corda para liberarem o líquido. Depois disso, ainda empurrando um carrinho, eles tinham que seguir pulando até o misturador e concluir a etapa. Tays, Mariano e Carol tiveram que passar por esse processo seis vezes.

Tays começou na frente, mas Mariano a alcançou. Carol Narizinho teve bastante dificuldade em acertar os saquinhos na mira. Com o grau de dificuldade elevado, Mariano foi o mais rápido e venceu a Prova do Fazendeiro Roça 5 de A Fazenda 12.

Biel Enfrenta Sua Terceira Roça Seguida

Depois de colocar o chapéu de Fazendeiro, Mariano disse para os amigos que ele será o responsável por quebrar a maldição do aniversariante em A Fazenda 12. Isso porque Rodrigo foi eliminado no dia do seu aniversário e Cartolouco foi indicado para Roça também no seu aniversário. O sertanejo completa 34 anos nessa quinta-feira.

Dado os nomes dos vencedores e dos que irão para a eliminação, após A Prova do Fazendeiro Roça 5, foi a vez dos peões que estão na berlinda pedirem para o público ajudarem em suas permanências em A Fazenda 12.

Biel, que está em sua terceira roça seguida, foi o primeiro a falar:

É isso, família. Terceira roça consecutiva. Terça roça com pessoas que eu gosto. É complicado, mas está nas mãos de vocês. Estou aqui sem saber qual é o propósito aqui dentro. O bagulho tá louco, intenso demais e cansativo. Já dizia Mano Brown, o dinheiro é bom sim, quero sim, se essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem e não uma (puta). Então, não vou por caráter em jogo ou tirar amigo de prova (Biel foi impedido de fazer a Prova do Fazendeiro Roça 5 por Mariano). É um desafio, topei estar aqui e vamo que vamo.

Carol Narizinho que já foi Fazendeira, também pediu ajuda do público para ficar em A Fazenda 12.

Boa noite galera de casa. Eu tô muito feliz de estar aqui. É um sonho e uma conquista seria continuar. Esse prêmio iria ajudar a realizar muitos sonhos meus e da minha família. Eu errei, acertei e vivi intensamente aqui dentro. Galera, me ajudem a ficar. Peço a ajuda de vocês, família Narizinho.

Já Tays Reis que quase venceu a Prova do Fazendeiro Roça 5 mas agora irá para eliminação com seu crush, Biel, afirmou que só está em A Fazenda 12 para ajudar sua família financeiramente.