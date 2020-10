Em uma prova que misturou habilidade e sorte, Jakelyne Oliveira conseguiu as duas coisas e se venceu a Prova do Fazendeiro Roça 7 e pela segunda vez nessa edição de A Fazenda 12 a Miss Brasil será Fazendeira.

A prova não foi simples, Jake, Tays e Lipe tinham que jogar uma bola em uma canaleta móvel que derrubava a bolinha em alguma caixa com o número. Eles então pegavam uma carta correspondente ao número e liam a sorte. A carta poderia somar pontos ou então retirar pontos deles. Depois eles ainda tinha que jogar outra bolinha em uma plataforma com buracos em várias faixas que correspondiam uma pontuação diferente. Ufa. Jake se deu bem e agora é líder.

Depois de uma das maiores reviravoltas até o momento em A Fazenda 12, Raissa saiu de berlinda e deu o lugar para Tays Reis disputar a Prova do Fazendeiro Roça 7. A cantora baiana até que foi bem na disputa, mas Jakeyne Oliveira, teve mais sorte e habilidade e conseguiu a vitória na última rodada da dinâmica.

Dessa vez a produção de A Fazenda 12 complicou bastante a disputa pela liderança da casa. A Prova do Fazendeiro Roça 7 contou com sorte dos peões e também com uma certa habilidade e pontaria. O roceiro precisava jogar uma bolinha em uma plataforma móvel primeiro.

Na sequência os participantes da Prova do Fazendeiro Roça 7 liam uma carta correspondente ao número que da caixa que a bolinha caiu. Essa carta já adiantava se o peão perderia, ganharia ou multiplicava os pontos ganhados nessa rodada. Depois disso, Jake, Lipe e Tays tinham que jogar uma bolinha em um espaço redondo cheio de faixas com buracos, cada faixa com uma cor diferente indicava uma quantia de pontos.

Até a produção de A Fazenda 12 precisou de um intervalo para recontar os pontos dos jogadores, já que em várias rodadas eles perdiam, multiplicavam e passavam sua pontuação para o concorrente. Na última jogada, Jakelyne conseguiu uma pontuação máxima e ultrapassou Tays que estava na frente, a Miss conseguiu vencer a Prova do Fazendeiro Roça 7 e está fora da eliminação dessa quinta.

Lipe, Tays e Victória Defendem Suas Permanência

Passada a Prova do Fazendeiro Roça 7, Jakelyne tomou posse do chapéu que estava com Juliano. Os peões comemoraram a vitória da Miss, mas também ficaram tristes, pois Victória, Lipe e Tays poderão deixar o reality essa noite.

Dessa forma eles foram convidados a defenderem suas permanências na casa. Lipe Ribeiro que ficou em terceiro lugar na Prova do Fazendeiro Roça 7, disse:

Boa noite rapaziada de casa. Boa noite mãe, pai e Yá. Então, tô aqui. Demorou pra chegar e a única coisa que eu quero é ficar. Quem me conhece sabe do desejo de estar aqui. Fui um cara que já errei em outros realities, mas aprendi muito, me desconstruí e me tornei esse cara melhor que tô tentando mostrar a vocês. Então, peço, por favor, para ficar por ter muito a mostrar. Amor, te amo. Você que lute, bebê.

Já Tays Reis que foi para a disputa da Prova do Fazendeiro Roça 7 no susto, depois que o poder da chama vermelha foi cancelado por uma infração as regras cometida por Biel, pediu apoio do público:

Boa noite, Brasil. Segunda vez que tô na roça e obrigado pela oportunidade de voltar da outra. Essa aqui eu meio que cai de paraquedas, mas vocês estão vendo meu jogo aqui dentro. Tô sendo 100% eu e agindo de coração. Peço muito a colaboração de vocês. Meus fãs, minha família e quem está assistindo sabem da minha verdade. Estou aqui para levar uma vida digna a minha família. Não quero vitimismo, mas quem conhece minha história sabe das minhas lutas É isso. Conto com vocês.

Por fim foi a vez da bailarina Victória Villarim que pediu apoio aos fãs:

Oi, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, família. É muito difícil estar na roça, principalmente, quando não temos a oportunidade de fazer a prova ( Prova do fazendeiro Roça 7). Por esse motivo, preciso muito de vocês para ficar. Eu quero muito ficar por ser um sonho meu, da minha família e da minha mãe, principalmente. Então, que seja feita a vontade de Deus. Quero muito ficar. Muita saudade, família.

A Eliminação acontece na noite dessa quinta-feira ao vivo pela Record TV.